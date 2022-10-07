https://sputnikarabic.ae/20221007/القوات-الأوكرانية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-حافلة-في-خيرسون-يسفر-عن-مقتل-5-أشخاص-1068716116.html
القوات الأوكرانية تشن هجوما صاروخيا على حافلة في خيرسون يسفر عن مقتل 5 أشخاص
القوات الأوكرانية تشن هجوما صاروخيا على حافلة في خيرسون يسفر عن مقتل 5 أشخاص
أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي في المقاطعة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:20+0000
2022-10-07T06:20+0000
2022-10-07T06:20+0000
روسيا
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وكتبت وزارة الصحة على "تلغرام": "في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في تمام الساعة السابعة صباحًا، شن القوميون المتطرفون الأوكرانيون هجومًا صاروخيًا على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي وكان المدنيون في طريقهم إلى العمل".وأوضحت وزارة الصحة أن حالة الجرحى متوسطة الخطورة.وأسفر القصف عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة بجروح.ووصلت طواقم الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث وقدمت المساعدة الطبية الطارئة للضحايا. تم نقل المصابين بشظايا إلى المستشفيات التابعة للمؤسسات الطبية في مقاطعة خيرسون حيث يقدم الأطباء للضحايا كل المساعدة اللازمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تشن هجوما صاروخيا على حافلة في خيرسون يسفر عن مقتل 5 أشخاص
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أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي في المقاطعة ارتفع إلى خمسة أشخاص.
وكتبت وزارة الصحة على "تلغرام": "في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في تمام الساعة السابعة صباحًا، شن القوميون المتطرفون الأوكرانيون هجومًا صاروخيًا على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي وكان المدنيون في طريقهم إلى العمل".
وأوضحت وزارة الصحة أن حالة الجرحى متوسطة الخطورة.
وأسفر القصف عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة بجروح.
ووصلت طواقم الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث وقدمت المساعدة الطبية الطارئة للضحايا. تم نقل المصابين بشظايا إلى المستشفيات التابعة للمؤسسات الطبية في مقاطعة خيرسون حيث يقدم الأطباء للضحايا كل المساعدة اللازمة.