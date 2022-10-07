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https://sputnikarabic.ae/20221007/بعثة-مدنية-أوروبية-تبدأ-مهامها-على-حدود-أرمينيا-وأذربيجان-1068719737.html
بعثة مدنية أوروبية تبدأ مهامها على حدود أرمينيا وأذربيجان
بعثة مدنية أوروبية تبدأ مهامها على حدود أرمينيا وأذربيجان
أعلن المجلس الأوروبي أن بعثة مدنية خاصة ستبدأ مهمتها على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وتستمر على أقصى حد لمدة شهرين. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:17+0000
2022-10-07T08:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "إن أرمينيا قد وافقت على مساهمة عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي على طول الحدود مع أذربيجان. كما وافقت أذربيجان هي الأخرى على التعاون مع هذه البعثة... وتبدأ البعثة مهمتها في أكتوبر وتستمر لمدة شهرين على أقصى حد".وقد اندلعت الاشتباكات ليلة يوم 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، على الحدود الأرمينية – الأذربيجانية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين ببدء التصعيد.وذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والمسيرات مستهدفا المناطق الحدودية.من جهتها قالت باكو إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، تلاه اشتباكات. واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام، وسط وقوع ضحايا بين الجانبين.لاحقا، أعلن رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة، بفضل جهود روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221007/أرمينيا-وأذربيجان-يؤكدان-التزامهما--الاعتراف-بالسلامة-الإقليمية-والسيادة-لبعضهما-البعض-1068714500.html
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أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن

بعثة مدنية أوروبية تبدأ مهامها على حدود أرمينيا وأذربيجان

08:17 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورلاجئون من قره باغ، الصراع العسكري بين أرمينيا و أذربيجان
لاجئون من قره باغ، الصراع العسكري بين أرمينيا و أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلن المجلس الأوروبي أن بعثة مدنية خاصة ستبدأ مهمتها على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وتستمر على أقصى حد لمدة شهرين.
موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "إن أرمينيا قد وافقت على مساهمة عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي على طول الحدود مع أذربيجان. كما وافقت أذربيجان هي الأخرى على التعاون مع هذه البعثة... وتبدأ البعثة مهمتها في أكتوبر وتستمر لمدة شهرين على أقصى حد".

وأكد البيان أن الهدف من عمل بعثة الاتحاد الأوروبي هو "بناء الثقة بين الطرفين" و"المساهمة في عمل اللجان الخاصة بتسوية الوضع على الحدود".

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04:10 GMT
وقد اندلعت الاشتباكات ليلة يوم 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، على الحدود الأرمينية – الأذربيجانية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين ببدء التصعيد.

وذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والمسيرات مستهدفا المناطق الحدودية.

من جهتها قالت باكو إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، تلاه اشتباكات. واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام، وسط وقوع ضحايا بين الجانبين.

لاحقا، أعلن رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة، بفضل جهود روسيا.
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