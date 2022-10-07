https://sputnikarabic.ae/20221007/تونس-نقابة-الطيارين-تنفي-شن-إضراب-عشوائي-1068728811.html

تونس... نقابة الطيارين تنفي "شن إضراب عشوائي"

تونس... نقابة الطيارين تنفي "شن إضراب عشوائي"

كشفت النقابة الأساسية للطيارين بالخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، حقيقة ما أشيع عن "شن إضراب عشوائي". 07.10.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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ونقلت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، عن النقابة الأساسية للطيارين بالخطوط الجوية التونسية، أن الاضطراب الذي تشهده بعض الرحلات من تأخير وإلغاء لا دخل للطيارين فيه.وشددت نقابة الطيارين التونسيين على أن الاضطراب الذي تشهده بعض الرحلات يعود إلى السياسة المعتمدة من قبل الهياكل الإدارية المعنية، حيث أوضحت النقابة في بيان لها أن أن ما يشاع من شن إضراب عشوائي لا أساس له من الصحة.وشدد الهيكل النقابي التونسي على أن الطيارين في بلادهم يطبقون البرنامج المقدم لهم على النحو العادي الجاري به العمل.وفي الثلاثين من الشهر الماضي، انضمت تونس إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وذلك بمقتضى أمر رئاسي بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2022 .وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الأمر الرئاسي متعلق بالمصادقة على انضمام البلاد إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.في السياق ذاته، صدر أمر رئاسي تونسي يتعلق بالمصادقة على انضمام البلاد إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.ويتضمن الأمر الرئاسي انضمام تونس إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية: "وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة".

https://sputnikarabic.ae/20220930/تونس-تنضم-إلى-البروتوكول-المكمل-لاتفاقية-قمع-الاستيلاء-غير-المشروع-على-الطائرات-1068454381.html

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