https://sputnikarabic.ae/20221007/خبير-على-واشنطن-أن-تفهم-أن-دول-الخليج-مستقلة-وتتخذ-مواقفها-وفقا-لمصالحها-1068721750.html

خبير: على واشنطن أن تفهم أن دول الخليج مستقلة وتتخذ مواقفها وفقا لمصالحها

خبير: على واشنطن أن تفهم أن دول الخليج مستقلة وتتخذ مواقفها وفقا لمصالحها

يرى الخبير الاستراتيجي السعودي، سليمان العقيلي، إن موقف الرياض في اتفاق "أوبك +"، حول تخفيض الإنتاج، يراعي مصالحها الخالصة ومصالح شركائها في التحالف. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T09:05+0000

2022-10-07T09:05+0000

2022-10-07T09:05+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. واعتبر الخبير أنه، حان الوقت للولايات المتحدة أن تتفهم نهج دول الخليج المستقل؛ وأن تكف عن الاعتماد على سماع أو تلقي الدعم الخليجي المضمون.وقال العقيلي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مواقف المملكة العربية السعودية نابعة من مصالحها ومصالح شركائها في تحالف أوبك بلس، وهم جميعا يريدون استقرار الأسواق، التي تمر بحالة عدم يقين، في الوقت الراهن".وأضاف: "من واجب الرياض أن تدافع عن مصالح شعبها، في وقت ضرب تضخم الأسعار جميع السلع الاستراتيجية. ما عاناه الشعب السعودي، لأسباب مختلفة؛ منها وباء كورونا وانعكاسات الأزمات الجيوسياسية"."من حق الشعب السعودي أن يستفيد من ثرواته الاستراتيجية، كما تستفيد جميع الأمم من ثرواتها؛ وألا تسخر ثروته لصالح الصراعات الدولية وطموحات القوى الكبرى".كما اعتبر الخبير السعودي أن موقف الولايات المتحدة من قرار السعودية ضمن صفقة "أوبك +"، "متعسف".وتابع قائلا: "فهم واشنطن سياسات تحالف أوبك بلس، بأنه انحياز من السعودية وأعضاء أوبك وخارجها، إلى روسيا في الحرب الأوكرانية، يعتبر فهما خاطئا ومتعسفا".التحالف تشكل قبل الحرب، وتحديدا في عام 2016؛ وهو يرمي إلى تنسيق سياسات تحافظ على استقرار الأسواق العالمية من أزمات عاصفة، مثلما هو حاصل الآن في السوق. حيث تتحرك الأسعار في هوامش تصل إلى 30 في المئة من سعر البرميل".ونوه العقيلي إلى أن التحالف السعودي - الأميركي سابق للشراكة مع روسيا ولتحالف "أوبك +"؛ لافتا إلى أنه، "لطالما حظيت واشنطن بالانحياز والتعاطف السياسي السعودي".وأردف قائلا: "بنهاية المطاف، تتخذ الدول قراراتها بناء على مصالحها؛ وهو ما يمكن فهم سياسة الرياض في مجموعة أوبك بلس على ضوئه.الانحياز إلى أحد الطرفين في الحرب الأوكرانية، ليس خيارنا؛ والانخراط في الحرب بطريقة أو أخرى، ليس قرارنا. وليس كل ما يهم واشنطن يهمنا، ويكون من مصلحتنا".واختتم الخبير الاستراتيجي السعودي حديثه بالتأكيد على أن على واشنطن "التي غيرت استراتيجيتها في الشرق الأوسط ولم تعد ضامنا للأمن الإقليمي في الخليج"، أن تتعود على أن دول الخليج ذات نهج سياسي مستقل من اليوم فصاعدا، وأن تحترم خيارات ومصالح شعوب المنطقة، وأن تتوقف عن إصدار التهديدات الاستعلائية.ووافقت "أوبك+"، التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، خلال أول اجتماع حضوري لها في فيينا، منذ عام 2020، على قرار بخفض كبير في الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.ويرى بعض الخبراء، أن "أوبك +" وجهت ضربة سياسية قوية إلى الإدارة الأميركية بقرارها خفض إنتاح النفط؛ في وقت تسعى فيه واشنطن منذ بداية الصراع في أوكرانيا إلى زيادة انتاج الخام.هذا الأمر دفع الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إجراء زيارة للسعودية في يونيو/حزيران؛ وأثار قرار "أوبك+" الأخير، حالة غير مسبوقة من الغضب في واشنطن.وجاء الرد الأميركي في بيان صيغ بلهجة غاضبة على لسان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، ومدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض براين ديس؛ حيث عبرا عن خيبة أمل الرئيس من قرار "أوبك +"؛ حيث وصفه بأنه "قصير النظر".إلى ذلك، قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، إن واشنطن قد تعتبر قرار "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط، "عملا عدائيا" ضد الولايات المتحدة؛ وقد تتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد حليفتها السعودية، لتقليص نفوذها في السوق النفطي.وفي المقابل، انتقد الكثير من المسؤولين الأوروبيين والعديد من الخبراء، نهج الولايات المتحدة، التي تسعى إلى خفض أسعار النفط بما يتوافق مع مصالحها الآنية؛ في حين تعمل على بيع الغاز الطبيعي المسال إلى حلفائها الأوروبيين، بأسعار مرتفعة.

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