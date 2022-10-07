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https://sputnikarabic.ae/20221007/سامسونغ-تسجل-أول-انخفاض-في-أرباحها-منذ-3-سنوات-32-1068726755.html
"سامسونغ" تسجل أول انخفاض في أرباحها منذ 3 سنوات... 32%
"سامسونغ" تسجل أول انخفاض في أرباحها منذ 3 سنوات... 32%
سجلت شركة "سامسونغ" أول انخفاض في أرباحها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في علامة على تدهور الصناعة مع تلاشي الطلب على الأجهزة الإلكترونية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، شهدت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أول انخفاض في أرباحها منذ عام 2020 وسط ضعف الطلب على الرقائق الإلكترونية.وذكرت الصحيفة أن الشركة قدرت أرباحها التشغيلية من يوليو/تموز إلى سبتمبر بـ 7.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 32% مقارنة بعام 2021، بينما بلغ إجمالي المبيعات 53.8 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام الماضي.ووفقًا لـ"فايننشال تايمز"، قامت شركة "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية وشركة "كيكسي هولدينغ" اليابانية بالفعل بخفض إنفاقهما لمواجهة زيادة العرض.ومع ذلك، نقلت "فاننشال تايمز" عن مسؤول تنفيذي في "سامسونغ" أنه قال للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "سامسونغ" لا تفكر في خفض إنتاج شرائح الذاكرة بعد.وذكرت الصحيفة أن مشكلة أخرى تواجه صانعي الرقائق، وهي القيود الأمريكية الجديدة على الصين، مضيفة أن هذه القيود قد تؤثر على أعمال الشركات الكورية الجنوبية في الصين.طالع أيضا: انخفاض أرباح "سامسونغ" في الربع الثاني من العام الجاري إلى النصف
https://sputnikarabic.ae/20220407/شركة-سامسونغ-تقدر-زيادة-أرباحها-التشغيلية-في-الربع-الأول-بنسبة-50-1060923457.html
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"سامسونغ" تسجل أول انخفاض في أرباحها منذ 3 سنوات... 32%

10:48 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / DON EMMERTشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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سجلت شركة "سامسونغ" أول انخفاض في أرباحها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في علامة على تدهور الصناعة مع تلاشي الطلب على الأجهزة الإلكترونية.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، شهدت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أول انخفاض في أرباحها منذ عام 2020 وسط ضعف الطلب على الرقائق الإلكترونية.
سامسونج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%
7 أبريل, 06:35 GMT
وذكرت الصحيفة أن الشركة قدرت أرباحها التشغيلية من يوليو/تموز إلى سبتمبر بـ 7.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 32% مقارنة بعام 2021، بينما بلغ إجمالي المبيعات 53.8 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام الماضي.
ووفقًا لـ"فايننشال تايمز"، قامت شركة "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية وشركة "كيكسي هولدينغ" اليابانية بالفعل بخفض إنفاقهما لمواجهة زيادة العرض.

من جهته قال تشوي دو يون، المحلل في شركة "شينهان" للأوراق المالية: "إن وتيرة انخفاض الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التلفزيون سريعة جدًا بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، كما أن وتيرة خفض طلبات الرقائق تكون أسرع بسبب ارتفاع المخزونات".

ومع ذلك، نقلت "فاننشال تايمز" عن مسؤول تنفيذي في "سامسونغ" أنه قال للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "سامسونغ" لا تفكر في خفض إنتاج شرائح الذاكرة بعد.
وذكرت الصحيفة أن مشكلة أخرى تواجه صانعي الرقائق، وهي القيود الأمريكية الجديدة على الصين، مضيفة أن هذه القيود قد تؤثر على أعمال الشركات الكورية الجنوبية في الصين.
طالع أيضا: انخفاض أرباح "سامسونغ" في الربع الثاني من العام الجاري إلى النصف
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