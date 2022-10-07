https://sputnikarabic.ae/20221007/صحيفة-طبول-الركود-الاقتصادي-تقرع-في-أمريكا--1068745742.html

صحيفة: طبول الركود الاقتصادي تقرع في أمريكا

صحيفة: طبول الركود الاقتصادي تقرع في أمريكا

كشفت صحف غربية عن بوادر ركود اقتصادي كبير بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لوحظ وجود عدد من المؤشرات التي تدل على اقترابه. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T15:29+0000

2022-10-07T15:29+0000

2022-10-07T15:29+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065529515_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_77c877c239a6d8244b4975d03ef8a13a.jpg

وأشارت المصادر إلى أن مؤشر أرباح الأسهم الأمريكية يتحرك على نحو مشابه لما كان عليه الحال في الفترة التي سبقت فترات الركود السابقة، وذلك بالتوازي مع مؤشرات رئيسية متعددة تُظهر أن الولايات المتحدة في طريقها نحو الركود الاقتصادي.وبحسب وكالة "بلومبرغ"، التي نشرت مقالا حمل عنوان (دقات الركود تزداد مع تباطؤ الأرباح، الاقتصاد الأضعف)، يرتفع مؤشر الأرباح الأسبوع المقبل، مع إعلان البنوك الأمريكية الكبرى عن النتائج، بينما تباطأ نمو الأرباح بشكل حاد في الأشهر الأخيرة حيث تأثر الاقتصاد بارتفاع معدلات الفائدة.وعلى الرغم من أن مؤشر "ISM" قدم مفاجآت حول الصادرات العالمية والأرباح، وهي مرتبطة بنمو أرباح "S&P"، لكن جميعها تشير إلى وجود ضعف في الأشهر القادمة.ونوهت الوكالة إلى أنه "لسوء الحظ، لن تساعد الأرباح وتوقعات الأرباح في حد ذاتها بقياس ما إذا كان الركود في الطريق أم لا، حيث يميل كلاهما إلى تأخير الدورة. ولكن إذا قمت بدمجها مع بيانات رائدة أخرى، فإن حالة الركود تصبح أقوى بكثير.وبين المقال أنه "لا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100٪، ولكن أي مؤشرات عالية ستظهر سلوك تغيير هذا النظام. أحد هذه المؤشرات هو مؤشر "الانتشار المتزامن" في ولاية فيلادلفيا. حيث انخفض حاليًا إلى مستوى لم تشهده المنطقة إلا قبل فترات الركود.

https://sputnikarabic.ae/20221006/وكالة-تحالف-برلين---باريس-بدأ-بالانهيار-والاتحاد-الأوروبي-في-مأزق-1068697336.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم