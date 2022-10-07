https://sputnikarabic.ae/20221007/قلق-في-إسرائيل-من-رد-فعل-نصر-الله-رئيس-الموساد-يقول-قد-يتحرك-ويقوم-بعملية-1068740862.html

قلق في إسرائيل من رد فعل نصر الله... رئيس الموساد يقول "قد يتحرك ويقوم بعملية"

قلق في إسرائيل من رد فعل نصر الله... رئيس الموساد يقول "قد يتحرك ويقوم بعملية"

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد برنياع، من أن يتحرك الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، ضد إنتاج الغاز من منصة كاريش، فقط... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T13:39+0000

2022-10-07T13:39+0000

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وقال برنياع أمام وزراء مجلس الوزراء السياسي الأمني، أمس الخميس، إن "نصر الله تعهد علنًا ​​بمنع إنتاج الغاز من كاريش إذا لم يكن هناك اتفاق. هناك خوف من أنه سيضطر لإظهار أنه يفي بكلمته وربما يقوم بعمل رمزي".وفوض وزراء الكابينيت رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس بإدارة سيناريو التصعيد في الشمال، حتى بدون اجتماع وزاري آخر.وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته للجيش بالاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع لبنان على خلفية التطورات التي طرأت على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.كما أصدر غانتس تعليمات للقوات البرية والجوية والبحرية، برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20221004/غانتس-الاتفاق-مع-لبنان-سيرفع-عتبة-الردع-ولا-يمكن-الكشف-عن-التفاصيل-حاليا-1068597981.html

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