https://sputnikarabic.ae/20221007/كلب-روبوتي-مسلح-مستعد-لعمليات-قتالية-فيديو-1068738940.html
كلب روبوتي مسلح مستعد لتنفيذ عمليات قتالية... فيديو
كلب روبوتي مسلح مستعد لتنفيذ عمليات قتالية... فيديو
استعرضت شركة صينية ابتكارا لكلب روبوتي مسلح قادر على المشاركة في الأعمال القتالية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو ينزل من طائرة مسيرة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T13:09+0000
2022-10-07T13:09+0000
2022-10-07T13:10+0000
نادي الفيديو
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وقال موقع "thedrive" إن هذا الكلب الروبوتي يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لجنود، ويظهر الفيديو طائرة مسيرة تهبط فوق سطح أحد المباني، ثم ينزل منها الروبوت ويسير عدة خطوات.أظهر الروبوت قدرة على النهوض بطريقة مشابهة لما يفعله الكلب الحقيقي وبدأ السير فوق السطح، كما ظهر تسلح الروبوت برشاش فوق هيكله، يعتقد أنه من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كلب روبوتي مسلح مستعد لتنفيذ عمليات قتالية... فيديو
13:09 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
استعرضت شركة صينية ابتكارا لكلب روبوتي مسلح قادر على المشاركة في الأعمال القتالية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو ينزل من طائرة مسيرة.
وقال موقع
"thedrive" إن هذا الكلب الروبوتي يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لجنود، ويظهر الفيديو طائرة مسيرة تهبط فوق سطح أحد المباني، ثم ينزل منها الروبوت ويسير عدة خطوات.
أظهر الروبوت قدرة على النهوض بطريقة مشابهة لما يفعله الكلب الحقيقي وبدأ السير فوق السطح، كما ظهر تسلح الروبوت برشاش فوق هيكله، يعتقد أنه من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف.