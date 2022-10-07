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https://sputnikarabic.ae/20221007/كلب-روبوتي-مسلح-مستعد-لعمليات-قتالية-فيديو-1068738940.html
كلب روبوتي مسلح مستعد لتنفيذ عمليات قتالية... فيديو
كلب روبوتي مسلح مستعد لتنفيذ عمليات قتالية... فيديو
استعرضت شركة صينية ابتكارا لكلب روبوتي مسلح قادر على المشاركة في الأعمال القتالية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو ينزل من طائرة مسيرة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "thedrive" إن هذا الكلب الروبوتي يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لجنود، ويظهر الفيديو طائرة مسيرة تهبط فوق سطح أحد المباني، ثم ينزل منها الروبوت ويسير عدة خطوات.أظهر الروبوت قدرة على النهوض بطريقة مشابهة لما يفعله الكلب الحقيقي وبدأ السير فوق السطح، كما ظهر تسلح الروبوت برشاش فوق هيكله، يعتقد أنه من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

كلب روبوتي مسلح مستعد لتنفيذ عمليات قتالية... فيديو

13:09 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 07.10.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورروبوت روسي الصنع على شكل كلب
روبوت روسي الصنع على شكل كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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استعرضت شركة صينية ابتكارا لكلب روبوتي مسلح قادر على المشاركة في الأعمال القتالية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو ينزل من طائرة مسيرة.
وقال موقع "thedrive" إن هذا الكلب الروبوتي يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لجنود، ويظهر الفيديو طائرة مسيرة تهبط فوق سطح أحد المباني، ثم ينزل منها الروبوت ويسير عدة خطوات.
أظهر الروبوت قدرة على النهوض بطريقة مشابهة لما يفعله الكلب الحقيقي وبدأ السير فوق السطح، كما ظهر تسلح الروبوت برشاش فوق هيكله، يعتقد أنه من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف.
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