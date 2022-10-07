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https://sputnikarabic.ae/20221007/مجلس-حقوق-الإنسان-يوافق-على-تعيين-مقرر-لحقوق-الإنسان-في-روسيا-لمدة-عام-واحد-1068736073.html
مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد
مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد
وافق أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لروسيا لمدة عام واحد بناء على طلب الدول الغربية، إثر نتائج التصويت التي أجريت اليوم... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:05+0000
2022-10-07T12:05+0000
العالم
مجلس حقوق الإنسان
روسيا
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وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.وجاء في وثيقة المجلس "يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات".ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتدعو الدول روسيا إلى التعاون مع المقرر خلال فترة ولايته.
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العالم, مجلس حقوق الإنسان, روسيا
العالم, مجلس حقوق الإنسان, روسيا

مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد

12:05 GMT 07.10.2022
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Ted Shaffrey
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وافق أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لروسيا لمدة عام واحد بناء على طلب الدول الغربية، إثر نتائج التصويت التي أجريت اليوم الجمعة، في الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.
وجاء في وثيقة المجلس "يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات".
ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتدعو الدول روسيا إلى التعاون مع المقرر خلال فترة ولايته.
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