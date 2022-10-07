https://sputnikarabic.ae/20221007/مصرف-لبنان-في-تعميم-جديد-للبنوك-لا-بد-من-موافقة-مسبقة-لفتح-اعتمادات-المشتقات-النفطية-1068728678.html
مصرف لبنان في تعميم جديد للبنوك: لا بد من موافقة مسبقة لفتح اعتمادات المشتقات النفطية
مصرف لبنان في تعميم جديد للبنوك: لا بد من موافقة مسبقة لفتح اعتمادات المشتقات النفطية
أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا لكل البنوك العاملة في البلاد يتعلق باعتمادات المشتقات النفطية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، فقد أكد التعميم الجديد الذي أصدره المصرف ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من أجل فتح الاعتمادات الخاصة بالمشتقات النفطية.وقال: "يطلب استثنائيا من المصارف أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)".وقال: "على أن يتم لاحقا تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ".طالع أيضا: ميقاتي عن مداهمة قوة أمن الدولة مصرف لبنان بحثا عن حاكمه: تعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه
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أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي
مصرف لبنان في تعميم جديد للبنوك: لا بد من موافقة مسبقة لفتح اعتمادات المشتقات النفطية
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أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا لكل البنوك العاملة في البلاد يتعلق باعتمادات المشتقات النفطية.
ووفقا لموقع
"النشرة" اللبناني، فقد أكد التعميم الجديد الذي أصدره المصرف ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من أجل فتح الاعتمادات الخاصة بالمشتقات النفطية.
وقال: "يطلب استثنائيا
من المصارف أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)".
وأوضح التعميم أيضا ضرورة أن يتم استكمال باقي الأوراق الخاصة لاحقا مثل الفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.
وقال: "على أن يتم لاحقا تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ".