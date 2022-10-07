https://sputnikarabic.ae/20221007/مصرف-لبنان-في-تعميم-جديد-للبنوك-لا-بد-من-موافقة-مسبقة-لفتح-اعتمادات-المشتقات-النفطية-1068728678.html

مصرف لبنان في تعميم جديد للبنوك: لا بد من موافقة مسبقة لفتح اعتمادات المشتقات النفطية

مصرف لبنان في تعميم جديد للبنوك: لا بد من موافقة مسبقة لفتح اعتمادات المشتقات النفطية

أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا لكل البنوك العاملة في البلاد يتعلق باعتمادات المشتقات النفطية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، فقد أكد التعميم الجديد الذي أصدره المصرف ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من أجل فتح الاعتمادات الخاصة بالمشتقات النفطية.وقال: "يطلب استثنائيا من المصارف أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)".وقال: "على أن يتم لاحقا تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ".طالع أيضا: ميقاتي عن مداهمة قوة أمن الدولة مصرف لبنان بحثا عن حاكمه: تعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه

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