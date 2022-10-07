https://sputnikarabic.ae/20221007/مصر-والإمارات-تبحثان-التعاون-في-الصناعات-الدفاعية-1068723713.html
مصر والإمارات تبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية
مصر والإمارات تبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية
بحثت مصر والإمارات، اليوم الجمعة، التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:34+0000
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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن اللقاء بين الطرفين شهد بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية إقامة التعاون بين الشركات الإماراتية والمصرية للصناعات الدفاعية.وناقش الجانبان القرارات والتشريعات وآلية تسهيل أعمال الشركات الدفاعية للدولتين والتكامل في مجالات البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية، والتقى اللواء الجابري خلال الزيارة اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ووجه له دعوة للمشاركة في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2023 في أبو ظبي.وتفقد الوفد الإماراتي المعرض الداخلي الدائم لمنتجات الهيئة وعلى خطة مصر الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع فى مصر، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.وتطرق اللقاء المصري الإماراتي إلى مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين، والأطر التي سيركز عليها خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً فيما يتعلق بريادة الأعمال، وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر الوطنية، والشراكات الاستراتيجية مع كبار المصنعين العالميين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر والإمارات تبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية
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بحثت مصر والإمارات، اليوم الجمعة، التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية إلى مصر حيث التقى اللواء كمال وفاء رضوان رئيس هيئة التسليح بوزارة الدفاع المصرية.
وقالت صحيفة
"البيان" الإماراتية إن اللقاء بين الطرفين شهد بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية إقامة التعاون بين الشركات الإماراتية والمصرية للصناعات الدفاعية.
وناقش الجانبان القرارات والتشريعات وآلية تسهيل أعمال الشركات الدفاعية للدولتين والتكامل في مجالات البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية، والتقى اللواء الجابري خلال الزيارة اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ووجه له دعوة للمشاركة في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2023 في أبو ظبي.
وتفقد الوفد الإماراتي المعرض الداخلي الدائم لمنتجات الهيئة وعلى خطة مصر الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع فى مصر، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
وتطرق اللقاء المصري الإماراتي إلى مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين، والأطر التي سيركز عليها خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً فيما يتعلق بريادة الأعمال، وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر الوطنية، والشراكات الاستراتيجية مع كبار المصنعين العالميين.