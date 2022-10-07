https://sputnikarabic.ae/20221007/منح-بيلاروسي-ومنظمتين-روسية-وأوكرانية-جائزة-نوبل-للسلام-1068724364.html
منح بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية جائزة "نوبل للسلام"
منح بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية جائزة "نوبل للسلام"
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، منح جائزة "نوبل السلام" للبيلاروسي أليس بيالباتسكي ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:49+0000
2022-10-07T09:49+0000
2022-10-07T09:49+0000
العالم
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وقالت المحامية النرويجية بيريت ريس أندرسن، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الجائزة، إنه "لم يكن من السهل التوصل إلى قرار بشأن الفائزين بالجائزة للعالم الحالي في خضم حرب دائرة في أوروبا، وهذا غير معتاد".وأضافت في كلمتها "نواجه نظامين ديكتاتوريين، ونود التأكيد على أهمية المجتمع المدني، وإعلاء القيم الأخرى باستثناء قيم العدوان".وأشارت رئيسة لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام في المؤتمر الصحافي، إلى أن العالم "يواجه تهديدات نووية"، كما يواجه "نقص الغذاء"، مشددة على أنه "لا سلم يلوح في الأفق".وفي عام 2021، أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة "نوبل"، عن منح ماريا ريسا من الفلبين، ودميتري مراتوف من روسيا، جائزة نوبل للسلام، لدورهما في الدفاع عن حرية التعبير.
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العالم
منح بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية جائزة "نوبل للسلام"
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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، منح جائزة "نوبل السلام" للبيلاروسي أليس بيالباتسكي ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية عن عام 2022.
وقالت المحامية النرويجية بيريت ريس أندرسن، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الجائزة، إنه "لم يكن من السهل التوصل إلى قرار بشأن الفائزين بالجائزة للعالم الحالي في خضم حرب دائرة في أوروبا، وهذا غير معتاد".
وأضافت في كلمتها "نواجه نظامين ديكتاتوريين، ونود التأكيد على أهمية المجتمع المدني، وإعلاء القيم الأخرى باستثناء قيم العدوان".
وأشارت رئيسة لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام في المؤتمر الصحافي، إلى أن العالم "يواجه تهديدات نووية"، كما يواجه "نقص الغذاء"، مشددة على أنه "لا سلم يلوح في الأفق".
وفي عام 2021، أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة "نوبل"، عن منح ماريا ريسا من الفلبين، ودميتري مراتوف من روسيا
، جائزة نوبل للسلام، لدورهما في الدفاع عن حرية التعبير.