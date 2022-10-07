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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221007/-صحيفة-انقطاع-كارثي-لشبكة-ستارلينك-الفضائية-عن-القوات-الأوكرانية-تسبب-بحدوث-ذعر-1068754353.html
صحيفة: انقطاع "كارثي" لشبكة "ستارلينك" الفضائية عن القوات الأوكرانية تسبب بحدوث "ذعر"
صحيفة: انقطاع "كارثي" لشبكة "ستارلينك" الفضائية عن القوات الأوكرانية تسبب بحدوث "ذعر"
اشتكت القوات الأوكرانية من حدوث اضطرابات في نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" المملوك للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأمر الذي أدى لحدوث حالة ذعر بين أفراد... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T20:36+0000
2022-10-07T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي نقلت عن مصادر، فقد صرح مسؤول حكومي أوكراني كبير، أن بعض حالات الانقطاع في الشبكة تسببت بحدوث فقدان "كارثي" للاتصالات لدى القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية وتسبب في حالة من الذعر بين أفراد الجيش.وافترض المسؤولون الأوكرانيون أن أسباب الانقطاع هذه "يمكن أن يكون سببها محاولات النظام (التابع لستارلينك) منع اعتراضه من قبل القوات الروسية".كما أعلنت شركة "ستارلينك" عن تدهور خدمتها في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن شركة "سبيس إكس" تحقق في الأمر، وفقا لموقع "ذا فيرج".واشتكى مستخدمو "ستارلينك" من أمريكا ونيوزيلندا والمكسيك وبريطانيا عن حالات الانقطاع أيضا.
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العالم

صحيفة: انقطاع "كارثي" لشبكة "ستارلينك" الفضائية عن القوات الأوكرانية تسبب بحدوث "ذعر"

20:36 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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اشتكت القوات الأوكرانية من حدوث اضطرابات في نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" المملوك للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأمر الذي أدى لحدوث حالة ذعر بين أفراد القوات الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي نقلت عن مصادر، فقد صرح مسؤول حكومي أوكراني كبير، أن بعض حالات الانقطاع في الشبكة تسببت بحدوث فقدان "كارثي" للاتصالات لدى القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية وتسبب في حالة من الذعر بين أفراد الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل لوحظت في عمليات تشغيل الأجهزة كانت خطيرة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كما أنها لوحظت أيضا في مقاطعة خاركوف وأثناء عمليات القوات الأوكرانية ضد قوات جمهوريتي دونيسك ولوغانسك الشعبيتين.

وافترض المسؤولون الأوكرانيون أن أسباب الانقطاع هذه "يمكن أن يكون سببها محاولات النظام (التابع لستارلينك) منع اعتراضه من قبل القوات الروسية".

وكان قد أبلغ مستخدمو خدمة "ستارلينك" في جميع أنحاء العالم، نهاية أغسطس/ آب الماضي، بشأن تعطل الإنترنت الخاص بخدمة الملياردير، إيلون ماسك، من الفضاء.

كما أعلنت شركة "ستارلينك" عن تدهور خدمتها في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن شركة "سبيس إكس" تحقق في الأمر، وفقا لموقع "ذا فيرج".
واشتكى مستخدمو "ستارلينك" من أمريكا ونيوزيلندا والمكسيك وبريطانيا عن حالات الانقطاع أيضا.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:53 GMT
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