https://sputnikarabic.ae/20221008/إصابة-إسرائيليين-إثنين-في-إطلاق-نار-على-حاجز-شعفاط-شمال-القدس-1068779202.html
إصابة إسرائيليين إثنين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس
إصابة إسرائيليين إثنين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس
أصيب إسرائيليان، مساء اليوم السبت، في هجوم إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري شمال القدس، بحسب إعلام عبري. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T18:52+0000
2022-10-08T18:52+0000
2022-10-08T18:52+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن سيارة مارة أطلقت النار على الحاجز قبل أن تفر من المكان.وأضافت "تم استدعاء القوات الأمنية لتمشيط المنطقة والبحث عن الإرهابيين".من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحادث أسفر عن إصابة إسرائيليين إثنين (لم توضح ما إن كانا جنديين من عدمه) أحدهما بإصابة حرجة والآخر إصابته خطيرة.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، خلال الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إصابة إسرائيليين إثنين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس
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أصيب إسرائيليان، مساء اليوم السبت، في هجوم إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري شمال القدس، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن سيارة مارة أطلقت النار على الحاجز قبل أن تفر من المكان.
وأضافت "تم استدعاء القوات الأمنية لتمشيط المنطقة والبحث عن الإرهابيين".
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحادث أسفر عن إصابة إسرائيليين إثنين (لم توضح ما إن كانا جنديين من عدمه) أحدهما بإصابة حرجة والآخر إصابته خطيرة.
وتشهد الضفة الغربية
بما في ذلك القدس، خلال الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.