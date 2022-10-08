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إصابة إسرائيليين إثنين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس
إصابة إسرائيليين إثنين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس
أصيب إسرائيليان، مساء اليوم السبت، في هجوم إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري شمال القدس، بحسب إعلام عبري. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T18:52+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن سيارة مارة أطلقت النار على الحاجز قبل أن تفر من المكان.وأضافت "تم استدعاء القوات الأمنية لتمشيط المنطقة والبحث عن الإرهابيين".من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحادث أسفر عن إصابة إسرائيليين إثنين (لم توضح ما إن كانا جنديين من عدمه) أحدهما بإصابة حرجة والآخر إصابته خطيرة.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، خلال الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

إصابة إسرائيليين إثنين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس

18:52 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالقرب من مسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس.
اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالقرب من مسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أصيب إسرائيليان، مساء اليوم السبت، في هجوم إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري شمال القدس، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن سيارة مارة أطلقت النار على الحاجز قبل أن تفر من المكان.
وأضافت "تم استدعاء القوات الأمنية لتمشيط المنطقة والبحث عن الإرهابيين".
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحادث أسفر عن إصابة إسرائيليين إثنين (لم توضح ما إن كانا جنديين من عدمه) أحدهما بإصابة حرجة والآخر إصابته خطيرة.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، خلال الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
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