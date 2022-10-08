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https://sputnikarabic.ae/20221008/اشتعال-حريق-خزان-وقود-يعلق-حركة-المرور-على-جسر-القرم---1068756713.html
اشتعال خزان وقود يعلق حركة المرور على جسر القرم
اشتعال خزان وقود يعلق حركة المرور على جسر القرم
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بتعليق حركة مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار بشبه جزيرة القرم. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T04:44+0000
2022-10-08T05:10+0000
روسيا
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وذكر المراسل نقلا عن السلطات المحلية أنه تم تعليق حركة المرور بعد اشتعالٍ حدث في خزان للوقود على إحدى مقطورات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.وفي سياق، متصل أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن خزان وقود اشتعل خلال مرور إحدى قطارات النقل ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف حركة المرور.وأشار إلى أنه تم إخماد الحريق، لكن حركة المرور تم تعليقها إلى أجل غير مسمى لفحص الجسر من قبل المختصين.
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روسيا
روسيا

اشتعال خزان وقود يعلق حركة المرور على جسر القرم

04:44 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 08.10.2022)
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إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بتعليق حركة مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار بشبه جزيرة القرم.
وذكر المراسل نقلا عن السلطات المحلية أنه تم تعليق حركة المرور بعد اشتعالٍ حدث في خزان للوقود على إحدى مقطورات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.
وفي سياق، متصل أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن خزان وقود اشتعل خلال مرور إحدى قطارات النقل ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف حركة المرور.
وأشار إلى أنه تم إخماد الحريق، لكن حركة المرور تم تعليقها إلى أجل غير مسمى لفحص الجسر من قبل المختصين.
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