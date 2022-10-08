https://sputnikarabic.ae/20221008/الدفاع-الروسية-تحييد-100-مسلح-أوكراني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1068765437.html
الدفاع الروسية: صد هجوم لـ3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات وتحييد 240 مسلحا
الدفاع الروسية: صد هجوم لـ3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات وتحييد 240 مسلحا
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية عسكرية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وصد هجوم أجرته 3 كتائب تكتيكية... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T12:27+0000
2022-10-08T12:27+0000
2022-10-08T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو القيام بعمليات هجومية من قبل قوات من ثلاث مجموعات كتائب تكتيكية، وكتيبة دبابات وكتيبة من الحرس الوطني، وصلت من غرب أوكرانيا، باتجاه المناطق السكنية في سوخانوفو وبياتيخاتكي وسادوك وإيشينكو وبروسينسكوي وكارل ماركسفكوي ومالايا سيديمينوخا في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيًا وتدمير 12 دبابة و14 عربة قتالية مصفحة و8 مركبات و4 قطع مدفعية نتيجة القصف الروسي".وبينت الوزارة أنه، خلال محاولة أخرى فاشلة لاجتياز نهر زريبيتس في اتجاه كراسنوليمانسك، من قبل قوات سريتين أوكرانيتين معززتين، قضت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية للمشاو و5 شاحنات صغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221008/تعين-الجنرال-سيرغي-سوروفيكين-قائدا-للقوات-الروسية-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1068765508.html
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روسيا
الدفاع الروسية: صد هجوم لـ3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات وتحييد 240 مسلحا
12:27 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية عسكرية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وصد هجوم أجرته 3 كتائب تكتيكية اوكرانية وكتيبة دبابات على محور نيكولاييف - كريغفوري روغ وتحييد 240 مسلحا أوكرانيا وتدمير عدد كبير من المدرعات والمركبات.
وجاء في بيان الدفاع الروسية
: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو القيام بعمليات هجومية من قبل قوات من ثلاث مجموعات كتائب تكتيكية، وكتيبة دبابات وكتيبة من الحرس الوطني، وصلت من غرب أوكرانيا، باتجاه المناطق السكنية في سوخانوفو وبياتيخاتكي وسادوك وإيشينكو وبروسينسكوي وكارل ماركسفكوي ومالايا سيديمينوخا في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيًا وتدمير 12 دبابة و14 عربة قتالية مصفحة و8 مركبات و4 قطع مدفعية نتيجة القصف الروسي".
وأضاف بيان الوزارة: "نتيجة لضربات القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقتة للواء 17 دبابات واللواء 92 ميكانيكي، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفرسك ونوفوي ويامبولوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية من المعدات العسكرية".
وبينت الوزارة أنه، خلال محاولة أخرى فاشلة لاجتياز نهر زريبيتس في اتجاه كراسنوليمانسك، من قبل قوات سريتين أوكرانيتين معززتين، قضت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية للمشاو و5 شاحنات صغيرة.