عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221008/الدفاع-الروسية-تحييد-100-مسلح-أوكراني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1068765437.html
الدفاع الروسية: صد هجوم لـ3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات وتحييد 240 مسلحا
الدفاع الروسية: صد هجوم لـ3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات وتحييد 240 مسلحا
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية عسكرية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وصد هجوم أجرته 3 كتائب تكتيكية... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T12:27+0000
2022-10-08T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو القيام بعمليات هجومية من قبل قوات من ثلاث مجموعات كتائب تكتيكية، وكتيبة دبابات وكتيبة من الحرس الوطني، وصلت من غرب أوكرانيا، باتجاه المناطق السكنية في سوخانوفو وبياتيخاتكي وسادوك وإيشينكو وبروسينسكوي وكارل ماركسفكوي ومالايا سيديمينوخا في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيًا وتدمير 12 دبابة و14 عربة قتالية مصفحة و8 مركبات و4 قطع مدفعية نتيجة القصف الروسي".وبينت الوزارة أنه، خلال محاولة أخرى فاشلة لاجتياز نهر زريبيتس في اتجاه كراسنوليمانسك، من قبل قوات سريتين أوكرانيتين معززتين، قضت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية للمشاو و5 شاحنات صغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221008/تعين-الجنرال-سيرغي-سوروفيكين-قائدا-للقوات-الروسية-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1068765508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062960016_203:0:1388:889_1920x0_80_0_0_c08c3e628dd470c05ef230d4f61bdf48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: صد هجوم لـ3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات وتحييد 240 مسلحا

12:27 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 08.10.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية عسكرية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وصد هجوم أجرته 3 كتائب تكتيكية اوكرانية وكتيبة دبابات على محور نيكولاييف - كريغفوري روغ وتحييد 240 مسلحا أوكرانيا وتدمير عدد كبير من المدرعات والمركبات.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو القيام بعمليات هجومية من قبل قوات من ثلاث مجموعات كتائب تكتيكية، وكتيبة دبابات وكتيبة من الحرس الوطني، وصلت من غرب أوكرانيا، باتجاه المناطق السكنية في سوخانوفو وبياتيخاتكي وسادوك وإيشينكو وبروسينسكوي وكارل ماركسفكوي ومالايا سيديمينوخا في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيًا وتدمير 12 دبابة و14 عربة قتالية مصفحة و8 مركبات و4 قطع مدفعية نتيجة القصف الروسي".

وأضاف بيان الوزارة: "نتيجة لضربات القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقتة للواء 17 دبابات واللواء 92 ميكانيكي، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفرسك ونوفوي ويامبولوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية من المعدات العسكرية".

الجنرال سيرغي سوروفيكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
12:26 GMT
وبينت الوزارة أنه، خلال محاولة أخرى فاشلة لاجتياز نهر زريبيتس في اتجاه كراسنوليمانسك، من قبل قوات سريتين أوكرانيتين معززتين، قضت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية للمشاو و5 شاحنات صغيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет КА-52 отстреливает тепловые ловушки после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала