https://sputnikarabic.ae/20221008/الصحة-العالمية-أفريقيا-الأعلى-بمعدلات-الانتحار-عالميا-1068763154.html

الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا هي القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T11:00+0000

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منظمة الصحة العالمية

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وذكرت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن أفريقيا تعد الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا.ووفقا للتقرير، فإن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.وأشار إلى أن ذلك يعود لعدم كفاية إجراءات معالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حاليًا على 116 مليون شخص داخل القارة السمراء، ارتفاعا من 53 مليونا في عام 1990.كما لفتت في تقريرها إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في أفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.

https://sputnikarabic.ae/20220415/المدير-العام-لمنظمة-الصحة-العالمية-العالم-يتجاهل-أزمات-إنسانية-في-أفريقيا-اعتمادا-على-العرق-1061242288.html

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