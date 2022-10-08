عربي
وزارة النقل الروسية: حركة القطارات عبر جسر القرم من المقرر أن تعود إلى طبيعتها اليوم
https://sputnikarabic.ae/20221008/الصحة-العالمية-أفريقيا-الأعلى-بمعدلات-الانتحار-عالميا-1068763154.html
الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا
الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا
أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا هي القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T11:00+0000
2022-10-08T11:00+0000
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103872/65/1038726546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cc6bf47abd8b2aef0711cc2939b37476.jpg
وذكرت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن أفريقيا تعد الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا.ووفقا للتقرير، فإن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.وأشار إلى أن ذلك يعود لعدم كفاية إجراءات معالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حاليًا على 116 مليون شخص داخل القارة السمراء، ارتفاعا من 53 مليونا في عام 1990.كما لفتت في تقريرها إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في أفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20220415/المدير-العام-لمنظمة-الصحة-العالمية-العالم-يتجاهل-أزمات-إنسانية-في-أفريقيا-اعتمادا-على-العرق-1061242288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103872/65/1038726546_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_785d71dd66eb3c3c611b02998f517a84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

11:00 GMT 08.10.2022
© Photo / CC مرهق يقدم على الانتحار
مرهق يقدم على الانتحار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Photo / CC
تابعنا عبرTelegram
أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن قارة أفريقيا هي القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار.
وذكرت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن أفريقيا تعد الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق
15 أبريل, 18:40 GMT
ووفقا للتقرير، فإن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
وأوضح التقرير أن معدل الانتحار في أفريقيا وصل إلى 11 شخصا من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي.
وأشار إلى أن ذلك يعود لعدم كفاية إجراءات معالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حاليًا على 116 مليون شخص داخل القارة السمراء، ارتفاعا من 53 مليونا في عام 1990.
كما لفتت في تقريرها إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في أفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет КА-52 отстреливает тепловые ловушки после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала