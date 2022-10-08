https://sputnikarabic.ae/20221008/تحذير-أمريكي-من-ظهور-متحور-جديد-لفيروس-كورونا-1068761927.html
تحذير أمريكي من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا
تحذير أمريكي من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا
حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:51+0000
2022-10-08T09:51+0000
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ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن فاوتشي حديثه بمركز "يو إس سي أنينبيرغ" حيث قال إنه "علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادرا على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات".ودعا فاوتشي إلى عدم التخلي عن الحذر، مشير إلى أن هناك خطرا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بأننا انتهينا تماما من الوباء.وأعرب فاوتشي عن خوفه من أن أي متحور جديد قد يكون قادرا على تجاوز المناعة المكتسبة لأن المتحورات الأخيرة كانت فعالية اللقاحات لمحاربتها أقل من المتحورات الأولى.يذكر أن أنتوني فاوتشي، كان قد أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، في يونيو/ حزيران الماضي، وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي وهو أكبر خبير في الأمراض المعدية في أمريكا، تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
تحذير أمريكي من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا
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حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.
ونقلت شبكة
"سي إن بي سي" عن فاوتشي حديثه بمركز "يو إس سي أنينبيرغ" حيث قال إنه "علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادرا على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات".
ودعا فاوتشي إلى عدم التخلي عن الحذر، مشير إلى أن هناك خطرا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بأننا انتهينا تماما من الوباء.
وأعرب فاوتشي عن خوفه من أن أي متحور جديد قد يكون قادرا على تجاوز المناعة المكتسبة لأن المتحورات الأخيرة كانت فعالية اللقاحات لمحاربتها أقل من المتحورات الأولى.
يذكر أن أنتوني فاوتشي، كان قد أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، في يونيو/ حزيران الماضي، وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".
وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي وهو أكبر خبير في الأمراض المعدية في أمريكا، تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.