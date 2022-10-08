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https://sputnikarabic.ae/20221008/حماس-عملية-شعفاط-تأكيد-على-تصاعد-المقاومة-مهما-شدد-العدو-إجراءاته-القمعية-1068780516.html
"حماس": عملية شعفاط تأكيد على تصاعد المقاومة مهما شدد العدو إجراءاته القمعية
"حماس": عملية شعفاط تأكيد على تصاعد المقاومة مهما شدد العدو إجراءاته القمعية
قالت حركة "حماس"، مساء اليوم السبت، إن عملية شعفاط التي نفذها فلسطيني على حاجز عسكري إسرائيلي شمال القدس دليل على أن المقاومة المسلحة في الضفة الغربية "مستمرة... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T20:17+0000
2022-10-08T20:17+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم " حماس " فوزي برهوم، عقب إطلاق نار على حاجز شعفاط أسفر عن إصابة مجندة إسرائيلية وحارس أمن بجروح حرجة وخطيرة، بحسب الموقع الرسمي للحركة.وأكد برهوم أن "هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهلنا في القدس والاعتداءات الوحشية المستمرة بحق النساء والأطفال وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".وأشار إلى "تصاعد وتيرة الفعل المقاوم، وفاء لدماء الشهداء ولوصاياهم، وتمسكا بالبندقية والكفاح المسلح كنهج رئيس في مواجهة المحتل، وتهشيم لكل النظريات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي اعتمدها العدو لوقف مد المقاومة وتصاعدها".وبحسب التحقيق الأولي في الهجوم، وصل مطلق النار إلى حاجز شعفاط سيرا على الأقدام، وفتح النار على الشخصين الموجودين على الحاجز- وهرب في سيارة تويوتا بيضاء باتجاه مخيم شعفاط للاجئين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.تم إخلاء المجندة وحارس الأمن ​​في سيارات العناية المركزة إلى مستشفى هداسا هار هتسوفيم، بالقدس، فيما أصيبت إسرائيلية أخرى بجروح طفيفة بشظايا في ساقها وتم علاجها في مكان الحادث.وهرعت القوات الأمنية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للبحث عن منفذ الهجوم، وفي المعبر تجمعت مجموعة كبيرة من مقاتلي وحدة "ياسام" ("وحدة الدوريات الخاصة" هي وحدة تابعة للشرطة الإسرائيلية)، ربما تمهيدا لدخول المخيم.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قائد منطقة القدس، دورون تورغمان، وصل إلى مكان الحادث وقوات إضافية، من بينها وحدات خاصة وطائرة مروحية من وحدة جوية تابعة للشرطة، تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن منفذ الهجوم في دوائر واسعة.ويجري التحقيق في احتمال وجود مطلق نار آخر إلى جانب الفلسطيني الذي تمكن من الفرار.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، خلال الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.وفي وقت سابق من اليوم، شيع مئات الفلسطينيين شابين قتلا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي بمشاركة المئات من المواطنين الذين حملوا الجثامين على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الانتقام لدماء الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221008/إعلام-المصابان-الإسرائيليان-في-الهجوم-على-حاجز-شعفاط-مجندة-وحارس-أمن-1068779895.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن

"حماس": عملية شعفاط تأكيد على تصاعد المقاومة مهما شدد العدو إجراءاته القمعية

20:17 GMT 08.10.2022
© Sputnikالناطق باسم حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
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قالت حركة "حماس"، مساء اليوم السبت، إن عملية شعفاط التي نفذها فلسطيني على حاجز عسكري إسرائيلي شمال القدس دليل على أن المقاومة المسلحة في الضفة الغربية "مستمرة ومتصاعدة مهما شدد العدو في إجراءاته القمعية، ومهما بلغ حجم التضحيات".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم " حماس " فوزي برهوم، عقب إطلاق نار على حاجز شعفاط أسفر عن إصابة مجندة إسرائيلية وحارس أمن بجروح حرجة وخطيرة، بحسب الموقع الرسمي للحركة.
وأكد برهوم أن "هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهلنا في القدس والاعتداءات الوحشية المستمرة بحق النساء والأطفال وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".
وأشار إلى "تصاعد وتيرة الفعل المقاوم، وفاء لدماء الشهداء ولوصاياهم، وتمسكا بالبندقية والكفاح المسلح كنهج رئيس في مواجهة المحتل، وتهشيم لكل النظريات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي اعتمدها العدو لوقف مد المقاومة وتصاعدها".
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
إعلام: المصابان الإسرائيليان في الهجوم على حاجز شعفاط مجندة وحارس أمن
19:44 GMT
وبحسب التحقيق الأولي في الهجوم، وصل مطلق النار إلى حاجز شعفاط سيرا على الأقدام، وفتح النار على الشخصين الموجودين على الحاجز- وهرب في سيارة تويوتا بيضاء باتجاه مخيم شعفاط للاجئين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
تم إخلاء المجندة وحارس الأمن ​​في سيارات العناية المركزة إلى مستشفى هداسا هار هتسوفيم، بالقدس، فيما أصيبت إسرائيلية أخرى بجروح طفيفة بشظايا في ساقها وتم علاجها في مكان الحادث.
وهرعت القوات الأمنية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للبحث عن منفذ الهجوم، وفي المعبر تجمعت مجموعة كبيرة من مقاتلي وحدة "ياسام" ("وحدة الدوريات الخاصة" هي وحدة تابعة للشرطة الإسرائيلية)، ربما تمهيدا لدخول المخيم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قائد منطقة القدس، دورون تورغمان، وصل إلى مكان الحادث وقوات إضافية، من بينها وحدات خاصة وطائرة مروحية من وحدة جوية تابعة للشرطة، تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن منفذ الهجوم في دوائر واسعة.
ويجري التحقيق في احتمال وجود مطلق نار آخر إلى جانب الفلسطيني الذي تمكن من الفرار.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، خلال الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
وفي وقت سابق من اليوم، شيع مئات الفلسطينيين شابين قتلا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي بمشاركة المئات من المواطنين الذين حملوا الجثامين على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الانتقام لدماء الفلسطينيين.
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