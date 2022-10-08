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https://sputnikarabic.ae/20221008/رئيس-البنك-الدولي-العالم-في-خضم-موجة-خامسة-من-أزمة-الديون-1068769003.html
رئيس البنك الدولي: العالم في خضم موجة خامسة من أزمة الديون
رئيس البنك الدولي: العالم في خضم موجة خامسة من أزمة الديون
قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون" ودعا إلى مزيد من الدعم للبلدان التي تعاني من ضائقة، كاشفا النقاب عن أن حوالي... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T14:41+0000
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وأضاف مالباس في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة: "أنا قلق بشأن مستويات الديون، وقلق بشأن كل دولة على حدة ... في عام 2022 وحده، أصبح حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة مستحقة في بعض أفقر الدول، أكبر من تدفقات المساعدات الخارجية التي يمكن أن تأملها البلدان".وتابع مالباس أن العالم الآن "في خضم ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون".ومنذ تفشي وباء كورونا، لجأت العديد من الدول إلى الاقتراض، وما أضاف بعدا آخر للأزمة هو الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الذي يكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
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أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

رئيس البنك الدولي: العالم في خضم موجة خامسة من أزمة الديون

14:41 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون" ودعا إلى مزيد من الدعم للبلدان التي تعاني من ضائقة، كاشفا النقاب عن أن حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة أصبحت مستحقة في عام 2022 وحده.
وأضاف مالباس في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة: "أنا قلق بشأن مستويات الديون، وقلق بشأن كل دولة على حدة ... في عام 2022 وحده، أصبح حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة مستحقة في بعض أفقر الدول، أكبر من تدفقات المساعدات الخارجية التي يمكن أن تأملها البلدان".
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وتابع مالباس أن العالم الآن "في خضم ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون".
ومنذ تفشي وباء كورونا، لجأت العديد من الدول إلى الاقتراض، وما أضاف بعدا آخر للأزمة هو الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الذي يكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
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