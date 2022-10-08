https://sputnikarabic.ae/20221008/رئيس-كوريا-الجنوبية-يرفض-التعليق-على-مصير-اتفاق-عسكري-مع-بيونغ-يانغ-1068757912.html
رئيس كوريا الجنوبية يرفض التعليق على مصير اتفاق عسكري مع بيونغ يانغ
رئيس كوريا الجنوبية يرفض التعليق على مصير اتفاق عسكري مع بيونغ يانغ
رفض رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، التعليق على إمكانية إلغاء اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين في حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T06:42+0000
2022-10-08T06:42+0000
2022-10-08T06:42+0000
كوريا الجنوبية
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن يون إشارته لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان حين قال، إن "الدول الثلاث التي تستجيب للتهديد النووي لكوريا الشمالية تضع خططا للرد خطوة بخطوة من خلال وزارات الخارجية ومكاتب الأمن الوطني والقنوات المختلفة لها".يشار إلى أن هذه الاتفاقية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية العدائية بين الكوريتين، وتتضمن خططا لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام، ووضع ضمانات عسكرية لتفعيل التبادلات عبر الحدود، ووضع إجراءات عسكرية لبناء الثقة.تأتي تصريحات يون بعدما نشرت القوات الجوية التابعة للجيش الكوري الشمالي، طائرات مقاتلة وقاذفات بالقرب من حدودها مع كوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع كوريا الجنوبية إلى نشر 30 مقاتلة من فئة "إف 15 كي"، بحسب مصادر إعلامية.وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش" فقد شاركت هذه المقاتلات في ما وصفته بـ "ساعة من المواجهة على الحدود"، حيث اعتقدت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية أن مقاتلات كوريا الشمالية تقوم بتدريبات لإطلاق نار من الجو إلى السطح بدلاً من القتال الجوي، لكن اتضح أن ذلك لم يكن دقيقا، حيث تم تسجيل أول تحرك تدريبي من نوعه لمقاتلات وقاذفات كورية شمالية بالنيران الحية.ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الحادث يأتي بعد تدريبات عسكرية كبيرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تضمنت إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى ونشر حاملة طائرات أمريكية عملاقة تعمل بالطاقة النووية، والتي اعتبرتها بيونغ يانغ عملا استفزازيا للغاية وانتقدتها باعتبارها تدريبات على شن هجوم على أراضيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
رئيس كوريا الجنوبية يرفض التعليق على مصير اتفاق عسكري مع بيونغ يانغ
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رفض رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، التعليق على إمكانية إلغاء اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين في حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى.
ونقلت وكالة
"يونهاب" عن يون إشارته لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان حين قال، إن "الدول الثلاث التي تستجيب للتهديد النووي لكوريا الشمالية تضع خططا للرد خطوة بخطوة من خلال وزارات الخارجية ومكاتب الأمن الوطني والقنوات المختلفة لها".
وسأل أحد الصحفيين الرئيس الكوري الجنوبي عما إذا كان يفكر في إلغاء الصفقة في حال أجرت كوريا الشمالية ما سيكون تجربتها النووية السابعة، فرد قائلا "من الصعب إخباركم مسبقا".
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية العدائية بين الكوريتين، وتتضمن خططا لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام، ووضع ضمانات عسكرية لتفعيل التبادلات عبر الحدود، ووضع إجراءات عسكرية لبناء الثقة.
تأتي تصريحات يون بعدما نشرت القوات الجوية التابعة للجيش الكوري الشمالي، طائرات مقاتلة وقاذفات
بالقرب من حدودها مع كوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع كوريا الجنوبية إلى نشر 30 مقاتلة من فئة "إف 15 كي"، بحسب مصادر إعلامية.
وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش" فقد شاركت هذه المقاتلات في ما وصفته بـ "ساعة من المواجهة على الحدود"، حيث اعتقدت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية أن مقاتلات كوريا الشمالية تقوم بتدريبات لإطلاق نار من الجو إلى السطح بدلاً من القتال الجوي، لكن اتضح أن ذلك لم يكن دقيقا، حيث تم تسجيل أول تحرك تدريبي من نوعه لمقاتلات وقاذفات كورية شمالية بالنيران الحية.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الحادث يأتي بعد تدريبات عسكرية كبيرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تضمنت إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى ونشر حاملة طائرات أمريكية عملاقة تعمل بالطاقة النووية، والتي اعتبرتها بيونغ يانغ عملا استفزازيا للغاية وانتقدتها باعتبارها تدريبات على شن هجوم على أراضيها.