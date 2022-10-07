https://sputnikarabic.ae/20221007/صحيفة-كوريا-الشمالية-تنشر-مقاتلاتها-ميغ-بمواجهة-إف--15-كورية-جنوبية-على-الحدود--1068740243.html

صحيفة: كوريا الشمالية تنشر مقاتلاتها.. "ميغ" بمواجهة "إف -15" كورية جنوبية على الحدود

صحيفة: كوريا الشمالية تنشر مقاتلاتها.. "ميغ" بمواجهة "إف -15" كورية جنوبية على الحدود

نشرت القوات الجوية التابعة للجيش الكوري الشمالي، طائرات مقاتلة وقاذفات بالقرب من حدودها مع كوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع كوريا الجنوبية إلى نشر 30 مقاتلة من... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T13:36+0000

2022-10-07T13:36+0000

2022-10-07T13:36+0000

رصد عسكري

العالم

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وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش" فقد شاركت هذه المقاتلات في ما وصفته بـ "ساعة من المواجهة على الحدود"، حيث اعتقدت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية أن مقاتلات كوريا الشمالية تقوم بتدريبات لإطلاق نار من الجو إلى السطح بدلاً من القتال الجوي، لكن اتضح أن ذلك لم يكن دقيقا، حيث تم تسجيل أول تحرك تدريبي من نوعه لمقاتلات وقاذفات كورية شمالية بالنيران الحية.ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الحادث يأتي بعد تدريبات عسكرية كبيرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تضمنت إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى ونشر حاملة طائرات أمريكية عملاقة تعمل بالطاقة النووية، والتي اعتبرتها بيونغ يانغ عملا استفزازيا للغاية وانتقدتها باعتبارها تدريبات على شن هجوم على أراضيها.وتوقعت الصحيفة في مقالها أن كوريا الشمالية قد حصلت على أسلحة جديدة من روسيا، "حيث عزز الطرفان العلاقات الدفاعية، على الرغم من وجود أعداد أكبر من فئات المقاتلات الحالية بالإضافة إلى توفر المزيد من الوقود وقطع الغيار والأسلحة التي يتم إطلاقها من الجو، الأمر الذي قد يكون وراء الثقة المتزايدة في استخدام القوة الجوية بالنسبة لكوريا الشمالية".وفسر المقال "التصعيد في إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على نطاق واسع على أنه وسيلة للضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات وتقديم تنازلات، بما في ذلك تخفيف العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأشار المقال إلى أن "برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية حقق تقدمًا كبيرًا، مع منصات تكتيكية تفوق سرعتها سرعة الصوت... وأصبحت الدولة أيضًا الثالثة بعد روسيا والصين لنشر صواريخ مجهزة بمركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت".

https://sputnikarabic.ae/20221006/المواجهة-الصاروخية-في-شبه-الجزيرة-الكورية-مقارنة-بين-أخطر-الصواريخ-في-الكوريتين-1068676509.html

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