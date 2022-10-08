https://sputnikarabic.ae/20221008/غانتس-إذا-هاجم-حزب-الله-إسرائيل-سندمر-لبنان-1068782415.html

غانتس: إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل سندمر لبنان

غانتس: إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل سندمر لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن جيش بلاده مستعد لأي تصعيد، وحال اقترف "حزب الله" اللبناني خطأ وأقدم على مهاجمة إسرائيل، فسوف يتم تدمير لبنان. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T21:39+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "أخبار نهاية الأسبوع" على القناة الثانية الإسرائيلية مساء اليوم السبت.واعتبر غانتس أن اتفاق الغاز المتبلور مع لبنان (ترسيم الحدود البحرية) جيد، وأنه لا يزال من الممكن التوصل إليه.وأشار إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وهي مصممة على حماية أصولها".وأضاف "نقوم باعتبارات صحيحة .. لا نساوم أبدا على الأمن، لأننا تلقينا ملاحظات غير منطقية بالنسبة لنا .. قلنا ذلك والكرة في أيدي اللبنانيين الآن".وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى تصريحات زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، قائلا: "أنا أعرف نتنياهو منذ سنوات عديدة - كان سيوقع عليه من الناحية الأمنية والاستراتيجية".وبحسب قوله "ما يفعله (نتنياهو) هنا هو التلاعب، إنه اتفاق جيد للطرفين، إسرائيل حصلت على ما تريد. لا ينبغي لأحد اختلاق القصص".وختم بالقول "نحن نعمل في المنطقة بأكملها بأي قوة وتوقيت نريده ونعمل انطلاقا من الاعتبارات الأمنية".وأعلنت إسرائيل رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.وأوضحت إسرائيل أمس أن إنتاج الغاز سيتم قريبا بأي ثمن، حتى لو لم يتم التوقيع على اتفاق مع لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20221008/غانتس-يدعو-نتنياهو-إلى-جلسة-إحاطة-أمنية-بشأن-اتفاق-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068779372.html

https://sputnikarabic.ae/20221008/إسرائيل-تستعد-لإنتاج-الغاز-من-كاريش-وقناة-عبرية-تستعرض-سيناريوهات-حزب-الله-1068778194.html

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أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, لبنان