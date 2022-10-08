https://sputnikarabic.ae/20221008/هيئة-السكك-الحديدية-في-القرم-لا-إصابات-نتيجة-اندلاع-حريق-بأحد-خزانات-الوقود-فوق-الجسر-1068756999.html
هيئة السكك الحديدية في القرم: لا إصابات نتيجة اندلاع حريق بأحد خزانات الوقود فوق الجسر
هيئة السكك الحديدية في القرم: لا إصابات نتيجة اندلاع حريق بأحد خزانات الوقود فوق الجسر
أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T05:28+0000
2022-10-08T05:28+0000
2022-10-08T05:28+0000
روسيا
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وأوضحت الهيئة أن النيران اشتعلت في خزان وقود كان في مؤخرة قطار شحن يمر فوق الجسر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.ولفتت الهيئة إلى أن حركة القطارات فوق الجسر تم تعليقها مؤقتا نتيجة الحادث.وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.
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روسيا
هيئة السكك الحديدية في القرم: لا إصابات نتيجة اندلاع حريق بأحد خزانات الوقود فوق الجسر
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.
وأوضحت الهيئة أن النيران اشتعلت في خزان وقود كان في مؤخرة قطار شحن يمر فوق الجسر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.
ولفتت الهيئة إلى أن حركة القطارات فوق الجسر تم تعليقها مؤقتا نتيجة الحادث.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.
وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.