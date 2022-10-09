https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-مخزونات-الولايات-المتحدة-من-الأسلحة-لأوكرانيا-تنفد-قريبا-1068784464.html
إعلام: مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة لأوكرانيا تنفد قريبا
إعلام: مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة لأوكرانيا تنفد قريبا
قال العقيد المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن الولايات المتحدة لن تتمكن قريبًا من إمداد... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T05:01+0000
2022-10-09T05:01+0000
2022-10-09T05:13+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وحذر من أن المخزونات تنفد بشكل أسرع مما يمكن تجديدها. على وجه الخصوص، يتعلق هذا بمخزونات الصواريخ لأنظمة "هيمارس".وقال كانشيان، الذي تولى في السابق شراء الأسلحة للحكومة الأمريكية: "إذا أرسلت الولايات المتحدة ثلث هذا المخزون إلى أوكرانيا (كما كان الحال مع "جافلين" و"ستينغر")، فستتلقى أوكرانيا ما بين 8000 و10000 صاروخ. من المحتمل أن يكفي هذا المخزون لعدة أشهر، ولكن عندما تنفد المخزونات هناك فلا يوجد لها بديل".كما استشهدت وكالة "فرانس برس" بمسؤول عسكري أمريكي لم يكشف عن هويته قال إن حاجة كييف للذخيرة كانت "أكبر بكثير مما كان متوقعا".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
إعلام: مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة لأوكرانيا تنفد قريبا
05:01 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 09.10.2022) تابعنا عبر
قال العقيد المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن الولايات المتحدة لن تتمكن قريبًا من إمداد أوكرانيا بأنواع معينة من الذخيرة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وحذر من أن المخزونات تنفد بشكل أسرع مما يمكن تجديدها. على وجه الخصوص، يتعلق هذا بمخزونات الصواريخ لأنظمة "هيمارس".
وقال كانشيان، الذي تولى في السابق شراء الأسلحة للحكومة الأمريكية: "إذا أرسلت الولايات المتحدة ثلث هذا المخزون إلى أوكرانيا (كما كان الحال مع "جافلين" و"ستينغر")، فستتلقى أوكرانيا ما بين 8000 و10000 صاروخ. من المحتمل أن يكفي هذا المخزون لعدة أشهر، ولكن عندما تنفد المخزونات هناك فلا يوجد لها بديل".
كما استشهدت وكالة "فرانس برس" بمسؤول عسكري أمريكي لم يكشف عن هويته قال إن حاجة كييف للذخيرة كانت "أكبر بكثير مما كان متوقعا".