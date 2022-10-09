https://sputnikarabic.ae/20221009/الإضرابات-في-مصافي-توتال-إنرجيز-وإكسون-موبيل-بفرنسا-تثير-الذعر-1068784064.html

الإضرابات في مصافي توتال إنرجيز وإكسون موبيل بفرنسا تثير الذعر

الإضرابات في مصافي توتال إنرجيز وإكسون موبيل بفرنسا تثير الذعر

استمر الإضراب في مصافي شركتي توتال إنرجيز وإكسون موبيل، حسبما ذكر الاتحاد العام للعمل يوم السبت، ما أدى إلى حالة من الذعر مرتبطة بالوقود في البلاد. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T04:01+0000

2022-10-09T04:01+0000

2022-10-09T04:01+0000

أخبار فرنسا

إكسون موبيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068783783_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_aa69cf5fe72bebc4574665699ba916ef.jpg

ووفقا لوزارة تحول الطاقة، فإن 20.7 في المائة من محطات الخدمة واجهت صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل يوم السبت، مقارنة بـ19 في المائة يوم الجمعة.وقال كريستوفر أوبيرت، مندوب الاتحاد العام للعمل في شركة إكسون موبيل، إن ما لا يقل عن 70 في المائة من عمال الشركة كانوا مضربين عن العمل يوم السبت.وأدت إجراءات المضربين إلى انخفاض في إمدادات الوقود، الأمر الذي أثار الخوف بين الفرنسيين من نقص الوقود حيث تم إغلاق العديد من محطات خدمة توتال في البلاد.وقالت وزيرة تحول الطاقة أنييس بانييه روناتشر لوسائل الإعلام الفرنسية يوم السبت، إن "الإجراءات التي اتخذناها، بما في ذلك السماح لمركبات البضائع الثقيلة التي تزود المحطات بالوقود بالسير في عطلات نهاية الأسبوع، جعلت من الممكن تحقيق الاستقرار في الوضع على المستوى الوطني".وقد دعا العديد من الساسة الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة إلى الحوار والمسؤولية بين المضربين بشركة توتال إنرجيز والشركة.بدأ الإضراب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما أضطر الشركة إلى البدء اعتبارا من 28 سبتمبر في إغلاق أكبر مصفاة في البلاد والواقعة في منطقة نورماندي بشكل مؤقت.

https://sputnikarabic.ae/20220621/قطر-توقع-اتفاقية-شراكة-مع-إكسون-موبيل-لتوسعة-حقل-الشمال-الشرقي-للغاز-1063963745.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إكسون موبيل