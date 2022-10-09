https://sputnikarabic.ae/20221009/الإضرابات-في-مصافي-توتال-إنرجيز-وإكسون-موبيل-بفرنسا-تثير-الذعر-1068784064.html
الإضرابات في مصافي توتال إنرجيز وإكسون موبيل بفرنسا تثير الذعر
الإضرابات في مصافي توتال إنرجيز وإكسون موبيل بفرنسا تثير الذعر
استمر الإضراب في مصافي شركتي توتال إنرجيز وإكسون موبيل، حسبما ذكر الاتحاد العام للعمل يوم السبت، ما أدى إلى حالة من الذعر مرتبطة بالوقود في البلاد. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T04:01+0000
2022-10-09T04:01+0000
2022-10-09T04:01+0000
أخبار فرنسا
إكسون موبيل
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ووفقا لوزارة تحول الطاقة، فإن 20.7 في المائة من محطات الخدمة واجهت صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل يوم السبت، مقارنة بـ19 في المائة يوم الجمعة.وقال كريستوفر أوبيرت، مندوب الاتحاد العام للعمل في شركة إكسون موبيل، إن ما لا يقل عن 70 في المائة من عمال الشركة كانوا مضربين عن العمل يوم السبت.وأدت إجراءات المضربين إلى انخفاض في إمدادات الوقود، الأمر الذي أثار الخوف بين الفرنسيين من نقص الوقود حيث تم إغلاق العديد من محطات خدمة توتال في البلاد.وقالت وزيرة تحول الطاقة أنييس بانييه روناتشر لوسائل الإعلام الفرنسية يوم السبت، إن "الإجراءات التي اتخذناها، بما في ذلك السماح لمركبات البضائع الثقيلة التي تزود المحطات بالوقود بالسير في عطلات نهاية الأسبوع، جعلت من الممكن تحقيق الاستقرار في الوضع على المستوى الوطني".وقد دعا العديد من الساسة الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة إلى الحوار والمسؤولية بين المضربين بشركة توتال إنرجيز والشركة.بدأ الإضراب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما أضطر الشركة إلى البدء اعتبارا من 28 سبتمبر في إغلاق أكبر مصفاة في البلاد والواقعة في منطقة نورماندي بشكل مؤقت.
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أخبار فرنسا , إكسون موبيل
أخبار فرنسا , إكسون موبيل
الإضرابات في مصافي توتال إنرجيز وإكسون موبيل بفرنسا تثير الذعر
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استمر الإضراب في مصافي شركتي توتال إنرجيز وإكسون موبيل، حسبما ذكر الاتحاد العام للعمل يوم السبت، ما أدى إلى حالة من الذعر مرتبطة بالوقود في البلاد.
ووفقا لوزارة تحول الطاقة، فإن 20.7 في المائة من محطات الخدمة واجهت صعوبات
فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل يوم السبت، مقارنة بـ19 في المائة يوم الجمعة.
وقال كريستوفر أوبيرت، مندوب الاتحاد العام للعمل في شركة إكسون موبيل، إن ما لا يقل عن 70 في المائة من عمال الشركة كانوا مضربين عن العمل يوم السبت.
من جانبه، ذكر الزعيم النقابي بيدرو أفونسو، أن جميع العمال المضربين كانوا في مصفاة توتال إنرجيز
الواقعة في فيزين بالقرب من مدينة ليون يوم السبت.
وأدت إجراءات المضربين إلى انخفاض في إمدادات الوقود، الأمر الذي أثار الخوف بين الفرنسيين من نقص الوقود حيث تم إغلاق العديد من محطات خدمة توتال في البلاد.
وقالت وزيرة تحول الطاقة أنييس بانييه روناتشر لوسائل الإعلام الفرنسية يوم السبت، إن "الإجراءات التي اتخذناها، بما في ذلك السماح لمركبات البضائع الثقيلة التي تزود المحطات بالوقود بالسير في عطلات نهاية الأسبوع، جعلت من الممكن تحقيق الاستقرار في الوضع على المستوى الوطني".
وقد دعا العديد من الساسة الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة إلى الحوار والمسؤولية بين المضربين بشركة توتال إنرجيز والشركة.
بدأ الإضراب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما أضطر الشركة إلى البدء اعتبارا من 28 سبتمبر في إغلاق أكبر مصفاة في البلاد والواقعة في منطقة نورماندي بشكل مؤقت.