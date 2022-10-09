https://sputnikarabic.ae/20221009/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-المياه-الإقليمية-اللبنانية-مقابل-رأس-الناقورة-1068811656.html

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أفادت وكالة الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، نقلا عن الجيش اللبناني أن زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T22:43+0000

2022-10-09T22:43+0000

2022-10-09T22:43+0000

أخبار لبنان

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وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني أشار إلى أنه تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أنها "ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة".وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.

https://sputnikarabic.ae/20221009/لبنان-يربط-الموافقة-على-عرض-أمريكا-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-بعودة-اجتماعات-الناقورة-1068809997.html

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