https://sputnikarabic.ae/20221009/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مُسيرة-لـأنصار-الله-شمالي-مأرب-1068801863.html

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لـ"أنصار الله" شمالي مأرب

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لـ"أنصار الله" شمالي مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، أن دفاعاته تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله"، هي الرابعة منذ انتهاء هدنة الأمم... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:47+0000

2022-10-09T14:47+0000

2022-10-09T14:47+0000

أخبار اليمن الأن

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وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن "مضادات الجيش اليمني أسقطت طائرة مُسيرة تابعة لجماعة أنصار الله أثناء تحليقها في جبهة رغوان شمال غربي مأرب.ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش اليمني، دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مُسيرتين لـ "أنصار الله" في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.وسبق ذلك إعلان مماثل للجيش اليمني، في 5 أكتوبر/تشرين الأول، إسقاط طائرة مُسيرة للجماعة شمال شرقي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221008/اليمن-القوات-المشتركة-تتهم-أنصار-الله-بشن-هجوم-بطائرات-مسيرة-أصاب-6-مدنيين-1068782604.html

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