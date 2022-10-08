https://sputnikarabic.ae/20221008/اليمن-القوات-المشتركة-تتهم-أنصار-الله-بشن-هجوم-بطائرات-مسيرة-أصاب-6-مدنيين-1068782604.html

اليمن.. القوات المشتركة تتهم "أنصار الله" بشن هجوم بطائرات مسيرة أصاب 6 مدنيين

اليمن.. القوات المشتركة تتهم "أنصار الله" بشن هجوم بطائرات مسيرة أصاب 6 مدنيين

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، إصابة مدنيين، اليوم السبت، في قصف جوي بطائرات مسيرة نسبته إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T22:07+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، إحدى تشكيلات القوات اليمنية المشتركة، أن "الحوثيين قصفوا قرية حمرة عزلة المجاعشة جنوب شرقي مديرية حيْس [جنوب الحديدة]، بقذائف من طيران مُسيّر، ما أسفر عن سقوط 6 جرحى، تم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا [غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن]".في المقابل، اتهمت "أنصار الله"، القوات اليمنية المشتركة، بتنفيذ 83 خرقاً لهدنة الأمم المتحدة المعلنة في مدينة الحديدة وضواحيها أواخر العام 2018.وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن "بين الخروقات هجمات بطيران تجسسي على مديرية حيْس، و6 خروقات بقصف مدفعي و62 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221008/اليمن-قوات-المجلس-الانتقالي-تحكم-سيطرتها-على-إحدى-مديريات-أبين-1068770181.html

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