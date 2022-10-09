https://sputnikarabic.ae/20221009/بعد-6-أسابيع-من-زيارة-ماكرون-رئيسة-وزرائه-بصحبة-16-وزيرا-في-الجزائر-1068797627.html
بعد 6 أسابيع من زيارة ماكرون... رئيسة وزرائه بصحبة 16 وزيرا في الجزائر
بعد 6 أسابيع من زيارة ماكرون... رئيسة وزرائه بصحبة 16 وزيرا في الجزائر
بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:45+0000
2022-10-09T12:45+0000
2022-10-09T12:45+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066848949_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_ead7716af173ae92389b389563ed8b28.jpg
تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.من المتوقع أن توقع بورن اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مجال الطاقة على الرغم من أن شحنات الغاز الطبيعي لفرنسا "ليست مطروحة على الطاولة"، بحسب مكتبها.وشهدت العلاقات بين البلدين أشهرا من التوتر بعد أن شكك الرئيس الفرنسي العام الماضي في وجود الجزائر كدولة قبل الاحتلال الفرنسي، متهما الحكومة ببث "الكراهية تجاه فرنسا".لكن خلال زيارته في أغسطس/ آب الماضي، وضع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حدا للخلاف، بإعلان "ديناميكية تقدم جديدة لا رجعة فيها".من المقرر أن تلتقي بورن أيضا مع تبون ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي يتوقع أن توقع معه عدة اتفاقيات.
https://sputnikarabic.ae/20221008/الجزائر-تستضيف-الثلاثاء-الفصائل-الفلسطينية-لإنهاء-الانقسام-1068782178.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066848949_0:0:1356:1017_1920x0_80_0_0_c9680b2184ce4446919000874adb8b8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فرنسا
بعد 6 أسابيع من زيارة ماكرون... رئيسة وزرائه بصحبة 16 وزيرا في الجزائر
تابعنا عبر
بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.
تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
من المتوقع أن توقع بورن اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مجال الطاقة على الرغم من أن شحنات الغاز الطبيعي لفرنسا "ليست مطروحة على الطاولة"، بحسب مكتبها.
وشهدت العلاقات بين البلدين أشهرا من التوتر بعد أن شكك الرئيس الفرنسي
العام الماضي في وجود الجزائر كدولة قبل الاحتلال الفرنسي، متهما الحكومة ببث "الكراهية تجاه فرنسا".
لكن خلال زيارته في أغسطس/ آب الماضي، وضع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حدا للخلاف، بإعلان "ديناميكية تقدم جديدة لا رجعة فيها".
من المقرر أن تلتقي بورن أيضا مع تبون ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي يتوقع أن توقع معه عدة اتفاقيات.