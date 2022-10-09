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https://sputnikarabic.ae/20221009/بعد-6-أسابيع-من-زيارة-ماكرون-رئيسة-وزرائه-بصحبة-16-وزيرا-في-الجزائر-1068797627.html
بعد 6 أسابيع من زيارة ماكرون... رئيسة وزرائه بصحبة 16 وزيرا في الجزائر
بعد 6 أسابيع من زيارة ماكرون... رئيسة وزرائه بصحبة 16 وزيرا في الجزائر
بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:45+0000
2022-10-09T12:45+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
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تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.من المتوقع أن توقع بورن اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مجال الطاقة على الرغم من أن شحنات الغاز الطبيعي لفرنسا "ليست مطروحة على الطاولة"، بحسب مكتبها.وشهدت العلاقات بين البلدين أشهرا من التوتر بعد أن شكك الرئيس الفرنسي العام الماضي في وجود الجزائر كدولة قبل الاحتلال الفرنسي، متهما الحكومة ببث "الكراهية تجاه فرنسا".لكن خلال زيارته في أغسطس/ آب الماضي، وضع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حدا للخلاف، بإعلان "ديناميكية تقدم جديدة لا رجعة فيها".من المقرر أن تلتقي بورن أيضا مع تبون ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي يتوقع أن توقع معه عدة اتفاقيات.
https://sputnikarabic.ae/20221008/الجزائر-تستضيف-الثلاثاء-الفصائل-الفلسطينية-لإنهاء-الانقسام-1068782178.html
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الجزائر, أخبار فرنسا
الجزائر, أخبار فرنسا

بعد 6 أسابيع من زيارة ماكرون... رئيسة وزرائه بصحبة 16 وزيرا في الجزائر

12:45 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يصافح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل اجتماعهما الثنائي في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يصافح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل اجتماعهما الثنائي في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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بدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.
تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
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الجزائر تستضيف الثلاثاء الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام
أمس, 21:33 GMT
من المتوقع أن توقع بورن اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مجال الطاقة على الرغم من أن شحنات الغاز الطبيعي لفرنسا "ليست مطروحة على الطاولة"، بحسب مكتبها.
وشهدت العلاقات بين البلدين أشهرا من التوتر بعد أن شكك الرئيس الفرنسي العام الماضي في وجود الجزائر كدولة قبل الاحتلال الفرنسي، متهما الحكومة ببث "الكراهية تجاه فرنسا".
لكن خلال زيارته في أغسطس/ آب الماضي، وضع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حدا للخلاف، بإعلان "ديناميكية تقدم جديدة لا رجعة فيها".
من المقرر أن تلتقي بورن أيضا مع تبون ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي يتوقع أن توقع معه عدة اتفاقيات.
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