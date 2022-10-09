https://sputnikarabic.ae/20221009/خبير-عسكري-الغرب-يعلم-جيدا-خطورة-الحرب-النووية--1068796661.html
خبير عسكري: الغرب يعلم جيدا خطورة الحرب النووية
خبير عسكري: الغرب يعلم جيدا خطورة الحرب النووية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": زيلينسكي يطالب بتوجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا، ماكرون يؤكد استمرار الدعم العسكري لكييف، بايدن يحذر من حرب... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:25+0000
2022-10-09T12:25+0000
2022-10-09T12:25+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "الغرب يعلم جيدا خطورة الحرب النووية"
خبير عسكري: "الغرب يعلم جيدا خطورة الحرب النووية"
طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دول الناتو بتوجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا، مطالبة زيلينسكي هذه جاءت خلال اجتماع مع قادة الدول الأوروبية في براغ، داعيا إلى عدم انتظار الضربات النووية الروسية. ولم تتوقف مطالب الرئيس الأوكراني عند ذلك فقط، بل دعا الدول الغربية إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده. وردا على مطالب كييف بالدعم العسكري أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستستمر بتقديم المساعدات العسكرية والمادية لكييف وأن باريس تريد وبشكل جدي تزويد أوكرانيا بمدفع القيصر.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط خلال حوار له ببرنامج شؤون عسكرية:أما فيما يخص الخيارات الروسية للتصعيد الجديد أضاف يقول بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الغرب يعلم جيدا خطورة الحرب النووية
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": زيلينسكي يطالب بتوجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا، ماكرون يؤكد استمرار الدعم العسكري لكييف، بايدن يحذر من حرب نهاية العالم، مقتدى الصدر يجمّد سرايا السلام جنوبا وقصف تركي على سنجار شمالي العراق، روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة.
طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دول الناتو بتوجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا، مطالبة زيلينسكي هذه جاءت خلال اجتماع مع قادة الدول الأوروبية في براغ، داعيا إلى عدم انتظار الضربات النووية الروسية. ولم تتوقف مطالب الرئيس الأوكراني عند ذلك فقط، بل دعا الدول الغربية إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده. وردا على مطالب كييف بالدعم العسكري أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستستمر بتقديم المساعدات العسكرية والمادية لكييف وأن باريس تريد وبشكل جدي تزويد أوكرانيا بمدفع القيصر.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط خلال حوار له ببرنامج شؤون عسكرية:
"إن الغرب يعلم تماما خطورة الحرب النووية ومطالبات زيلينسكي بتوجيه ضربة وقائية ضد روسيا اعتبرها الغرب مطالب ساخرة ولا تستحق الاهتمام، وذلك لأنهم يعلمون جيدا تبعات هذا التصرف ويعلمون كيف سيكون الرد الروسي في حال تم توجيه ضربة ضد موسكو، وإن دول الناتو هي بالفعل تقاتل ضد روسيا بأسلحتها وقدراتها الأخرى إلا أنهم يجعلون من أوكرانيا أرضاً لتلك المعركة".
أما فيما يخص الخيارات الروسية للتصعيد الجديد أضاف يقول بهذا الصدد:
"إن لدى موسكو خيار واحد لا غير وهو النصر أوالنصر المظفرعلى تلك الدول التي تحاول أن تصور للعالم أن روسيا هي العدو الأكبر، ولكن الشعوب الغربية باتت تعلم جيدا أن العقوبات التي تم فرضها ضد روسيا أصبحت ضريبة باهظة تدفعها الشعوب الأوربية".
التفاصيل في الملف الصوتي...