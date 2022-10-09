https://sputnikarabic.ae/20221009/رئيسة-الوزراء-الفرنسية-تصل-إلى-الجزائر-1068803372.html
رئيسة الوزراء الفرنسية تصل إلى الجزائر
رئيسة الوزراء الفرنسية تصل إلى الجزائر
وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مساء الأحد إلى الجزائر، في زيارة رسمية ستدوم يومين. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T15:30+0000
2022-10-09T15:30+0000
2022-10-09T15:30+0000
العالم العربي
الجزائر
زيارة
أصغر رئيسة وزراء
أخبار فرنسا
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وكان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.ويرافق رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في زيارتها 16 وزيرا أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها.وتهدف الزيارة إلى بعث "زخم جديد" لمصالحة بدأها رئيسا البلدين نهاية آب/أغسطس الماضي. هذا وكان مقررا إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في نيسان/أبريل 2021، لكنها تأجلت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.يذكر أن زيارة بورن إلى الجزائر، هي الأولى لها خارج فرنسا، منذ تعيينها على رأس الحكومة شهر ماي الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, زيارة, أصغر رئيسة وزراء, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, زيارة, أصغر رئيسة وزراء, أخبار فرنسا
رئيسة الوزراء الفرنسية تصل إلى الجزائر
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وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مساء الأحد إلى الجزائر، في زيارة رسمية ستدوم يومين.
وكان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.
ويرافق رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في زيارتها 16 وزيرا أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها.
وتهدف الزيارة إلى بعث "زخم جديد" لمصالحة بدأها رئيسا البلدين نهاية آب/أغسطس الماضي. هذا وكان مقررا إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في نيسان/أبريل 2021، لكنها تأجلت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
يذكر أن زيارة بورن إلى الجزائر، هي الأولى لها خارج فرنسا، منذ تعيينها على رأس الحكومة شهر ماي الماضي.