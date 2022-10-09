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https://sputnikarabic.ae/20221009/كلوب-يعلق-على-مقارنة-صلاح-بهالاند-فيديو-1068789874.html
كلوب يعلق على مقارنة صلاح بهالاند... فيديو
كلوب يعلق على مقارنة صلاح بهالاند... فيديو
علق المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، على مقارنة المهاجم المصري محمد صلاح بمهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وذلك بعد مرور 9 جولات من الدوري الإنجليزي... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:30+0000
2022-10-09T09:30+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال كلوب للصحفيين في المؤتمر الصحفي، السبت، الذي يسبق مباراة أرسنال بالبريميرليغ، إنه يأمل في استعادة المهاجم المصري محمد صلاح لبراعته التهديفية قريبا.وأضاف كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مؤكدا أن "صلاح يريد تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاماً سيمتلك النهم نفسه".وعن مقارنته بهالاند، أجاب بأنه "ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه الـ15 بالدوري هذا الموسم".وتابع: "أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعاً، وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعاً".ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع 10 نقاط فقط من 7 مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

كلوب يعلق على مقارنة صلاح بهالاند... فيديو

09:30 GMT 09.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicيورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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علق المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، على مقارنة المهاجم المصري محمد صلاح بمهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وذلك بعد مرور 9 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال كلوب للصحفيين في المؤتمر الصحفي، السبت، الذي يسبق مباراة أرسنال بالبريميرليغ، إنه يأمل في استعادة المهاجم المصري محمد صلاح لبراعته التهديفية قريبا.
وأضاف كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مؤكدا أن "صلاح يريد تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاماً سيمتلك النهم نفسه".
وعن مقارنته بهالاند، أجاب بأنه "ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه الـ15 بالدوري هذا الموسم".
وتابع: "أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعاً، وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعاً".

وأردف: "لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حالياً، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي، ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر".

ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع 10 نقاط فقط من 7 مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد.
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