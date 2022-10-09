كلوب يعلق على مقارنة صلاح بهالاند... فيديو
© AP Photo / Darko Vojinovicيورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
© AP Photo / Darko Vojinovic
علق المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، على مقارنة المهاجم المصري محمد صلاح بمهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند، وذلك بعد مرور 9 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال كلوب للصحفيين في المؤتمر الصحفي، السبت، الذي يسبق مباراة أرسنال بالبريميرليغ، إنه يأمل في استعادة المهاجم المصري محمد صلاح لبراعته التهديفية قريبا.
📺 Jurgen Klopp on Mo Salah:— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 8, 2022
"I hope we are close to exploding - but we are all human beings. We want everyone to be the best versions of themselves. Mo is so often involved but the problem is if you don't score around that, nobody appreciates it." 🔴 pic.twitter.com/2FFb0Wk5Jk
وأضاف كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مؤكدا أن "صلاح يريد تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاماً سيمتلك النهم نفسه".
وعن مقارنته بهالاند، أجاب بأنه "ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه الـ15 بالدوري هذا الموسم".
وتابع: "أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعاً، وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعاً".
وأردف: "لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حالياً، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي، ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر".
ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع 10 نقاط فقط من 7 مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد.