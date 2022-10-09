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https://sputnikarabic.ae/20221009/مصرع-3-أشخاص-إثر-انفجار-داخل-مبنى-سكني-بإسطنبولفيديو-1068809542.html
مصرع 3 أشخاص إثر انفجار داخل مبنى سكني بإسطنبول..فيديو
مصرع 3 أشخاص إثر انفجار داخل مبنى سكني بإسطنبول..فيديو
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، إثر انفجار ناجم عن تسرب الغاز داخل مبنى سكني في محافظة إسطنبول بتركيا. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T19:50+0000
2022-10-09T19:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا– سبوتنيك. وقال محافظ إسطنبول، علي يرلي كايا، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد: "لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تسرب الغاز بمنطقة قاضي كوي في إسطنبول".واضاف أن "الانفجار وقع في الطابق الأخير من المبنى، وانتقل الحريق إلى مبنى مجاور".وذكر يرلي كايا أن "هناك شخص مصاب يحمل جنسية أجنبية"، دون أن يكشف عن جنسيته.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

مصرع 3 أشخاص إثر انفجار داخل مبنى سكني بإسطنبول..فيديو

19:50 GMT 09.10.2022
© Photo / Pixabay//jlujuroحريق ضخم (صورة أرشيفية)
حريق ضخم (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Photo / Pixabay//jlujuro
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، إثر انفجار ناجم عن تسرب الغاز داخل مبنى سكني في محافظة إسطنبول بتركيا.
أنطاكيا– سبوتنيك. وقال محافظ إسطنبول، علي يرلي كايا، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد: "لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تسرب الغاز بمنطقة قاضي كوي في إسطنبول".
واضاف أن "الانفجار وقع في الطابق الأخير من المبنى، وانتقل الحريق إلى مبنى مجاور".
وذكر يرلي كايا أن "هناك شخص مصاب يحمل جنسية أجنبية"، دون أن يكشف عن جنسيته.
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