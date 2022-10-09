https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-التموين-المصري-نمتلك-مخزون-احتياط-استراتيجي-من-القمح-لـ-6-أشهر-1068795787.html

وزير التموين المصري: نمتلك مخزون احتياط استراتيجي من القمح لـ 6 أشهر

وزير التموين المصري: نمتلك مخزون احتياط استراتيجي من القمح لـ 6 أشهر

قال علي المصيلحى، وزير التموين المصري، إن بلاده تمتلك مخزون احتياط استراتيجي من القمح يكفي إلى 6 أشهر كاملة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T12:17+0000

2022-10-09T12:17+0000

2022-10-09T12:17+0000

مصر

القمح

العالم العربي

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ونقلت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الأحد، عن المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يصل إلى 6 أشهر، وأن هناك صوامع للقمح في مدينة توشكى وباقي مناطق الإنتاج الحديثة.وأكدت الصحيفة أن تصريحات وزير التموين المصري جاءت خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، وهو الاجتماع الذي بحث اتفاق قرض "المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة" بين بلاده والبنك الدولي من أجل إعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.وأشار علي المصيلحي إلى أنه من الضروري زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.وفي الثامن والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية بأن مصر ألغت عقود شراء القمح من أوكرانيا، إذ كان يجب أن تتم الصفقة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث أنهت مصر عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا تم شراؤها في ديسمبر 2021.وقامت المديرية العامة لتوريد السلع في مصر "بإعفاء" شركتي التوريد "Nibulon" و"Inerco" من الالتزامات التعاقدية.واشترت السلطات المصرية في ديسمبر من العام الماضي حبوبًا بسعر يتراوح بين 346 و360 دولارًا للطن، وذلك بسبب الأوضاع في أوكرانيا ولم يتم تسليم الشحنة المحجوزة في الوقت المطلوب.

https://sputnikarabic.ae/20220630/مصر-تبرم-عقودا-مع-دول-أوروبية-لشراء-القمح-1064469143.html

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