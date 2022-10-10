https://sputnikarabic.ae/20221010/إصابة-أربعة-أشخاص-في-انفجار-جنوب-غربي-باكستان-1068812586.html
إصابة أربعة أشخاص في انفجار جنوب غربي باكستان
إصابة أربعة أشخاص في انفجار جنوب غربي باكستان
أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع الأحد، في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T03:14+0000
2022-10-10T03:14+0000
2022-10-10T03:14+0000
أخبار باكستان
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وأوضحت الشرطة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية على أحد الطرق في مدينة كويتا، وفقا لوسائل إعلام باكستانية.وأدى الانفجار الناجم عن القنبلة إلى إصابة أربعة من المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للشرطة.وأكدت الشرطة، أن قوات الأمن طوَّقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلنْ حتى الآن أيُّ جهة المسؤولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
إصابة أربعة أشخاص في انفجار جنوب غربي باكستان
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أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع الأحد، في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية
ألقوا قنبلة يدوية على أحد الطرق في مدينة كويتا، وفقا لوسائل
إعلام باكستانية.
وأدى الانفجار الناجم عن القنبلة إلى إصابة أربعة من المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للشرطة.
وأكدت الشرطة، أن قوات الأمن طوَّقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلنْ حتى الآن أيُّ جهة المسؤولية.