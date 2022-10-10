https://sputnikarabic.ae/20221010/الأمم-المتحدة-تؤكد-أنها-لم-تعلق-أنشطتها-في-أوكرانيا-عقب-القصف-الأخير-1068854675.html
الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تعلق أنشطتها في أوكرانيا عقب القصف الأخير
الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تعلق أنشطتها في أوكرانيا عقب القصف الأخير
أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، أن المنظمة لا تعلق أنشطتها في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، مضيفة أنه لم يتم إجلاء الموظفين. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:55+0000
2022-10-10T14:55+0000
2022-10-10T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت فيلوتشي، في رد على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستعلق أنشطتها وتجلي الموظفين من البلاد بعد الضربات الروسية، قائلة: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة لم تعلق عملياتها في أوكرانيا".وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق، تعليق عملياتها الإنسانية في أوكرانيا بسبب المخاوف الأمنية، على خلفية عمليات القصف الحالية في عدة مدن.وبوقت سابق اليوم أشارت تقارير إخبارية إلى أن اللجنة علقت عملها في أوكرانيا.ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن غربي ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, أنشطة, هجمات
العالم, أخبار أوكرانيا, أنشطة, هجمات
الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تعلق أنشطتها في أوكرانيا عقب القصف الأخير
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أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، أن المنظمة لا تعلق أنشطتها في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، مضيفة أنه لم يتم إجلاء الموظفين.
وقالت فيلوتشي، في رد على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستعلق أنشطتها وتجلي الموظفين من البلاد بعد الضربات الروسية، قائلة: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة لم تعلق عملياتها في أوكرانيا".
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق، تعليق عملياتها الإنسانية في أوكرانيا بسبب المخاوف الأمنية، على خلفية عمليات القصف الحالية في عدة مدن.
وقالت الخدمة الإعلامية للجنة، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "نظرًا للوضع الأمني في أوكرانيا هذا اليوم، قررت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقف تحركاتها وإيواء أفرادها والاستمرار في العمل بمواقعها. وسوف تستأنف الفرق جدول مساعداتها الإنسانية على الفور حال سمح الوضع الأمني بذلك".
وبوقت سابق اليوم أشارت تقارير إخبارية إلى أن اللجنة علقت عملها في أوكرانيا.
ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن غربي ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ.