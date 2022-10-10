https://sputnikarabic.ae/20221010/الأمم-المتحدة-تؤكد-أنها-لم-تعلق-أنشطتها-في-أوكرانيا-عقب-القصف-الأخير-1068854675.html

الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تعلق أنشطتها في أوكرانيا عقب القصف الأخير

الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تعلق أنشطتها في أوكرانيا عقب القصف الأخير

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، أن المنظمة لا تعلق أنشطتها في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، مضيفة أنه لم يتم إجلاء الموظفين. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T14:55+0000

2022-10-10T14:55+0000

2022-10-10T14:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

أنشطة

هجمات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846841_0:29:2999:1716_1920x0_80_0_0_22b7af24bdb6a5d8405bcf2346b9ebf4.jpg

وقالت فيلوتشي، في رد على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستعلق أنشطتها وتجلي الموظفين من البلاد بعد الضربات الروسية، قائلة: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة لم تعلق عملياتها في أوكرانيا".وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق، تعليق عملياتها الإنسانية في أوكرانيا بسبب المخاوف الأمنية، على خلفية عمليات القصف الحالية في عدة مدن.وبوقت سابق اليوم أشارت تقارير إخبارية إلى أن اللجنة علقت عملها في أوكرانيا.ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن غربي ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, أنشطة, هجمات