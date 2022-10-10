https://sputnikarabic.ae/20221010/الإمارات-تدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-قوات-عسكرية-في-جيبوتي-1068863659.html
الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي
الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي
أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أدانت فيه "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T20:00+0000
2022-10-10T20:00+0000
2022-10-10T20:02+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جيبوتي
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ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود".واستنكر بيان الخارجية الإماراتية "هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة "رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".وعبر البيان عن "خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جيبوتي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جيبوتي
الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي
20:00 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أدانت فيه "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي.
ووفقا للبيان
الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود".
واستنكر بيان
الخارجية الإماراتية "هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة "رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وعبر البيان عن "خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".