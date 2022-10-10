عربي
نيبينزيا يعتبر جلسة الجمعية العامة مكرسة لمعاداة روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221010/الإمارات-تدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-قوات-عسكرية-في-جيبوتي-1068863659.html
الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي
الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي
أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أدانت فيه "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T20:00+0000
2022-10-10T20:02+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جيبوتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104195/30/1041953066_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1831d53c7756488ae3b8d10f170a000.jpg
ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود".واستنكر بيان الخارجية الإماراتية "هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة "رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".وعبر البيان عن "خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
جيبوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104195/30/1041953066_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_859d2b12c2aee7ef2ad75246e3eb4379.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جيبوتي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جيبوتي

الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي

20:00 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أدانت فيه "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي.
ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود".
واستنكر بيان الخارجية الإماراتية "هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة "رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وعبر البيان عن "خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала