https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-البيلاروسية-تؤكد-أن-خطط-الجيش-ذات-طابع-دفاعي-1068850867.html
الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي
الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي، ولكن في حالة العدوان، فإن الرد سيكون فوريًا وقاسيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:26+0000
2022-10-10T14:26+0000
2022-10-10T14:26+0000
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وقالت الدفاع البيلاروسية في بيان: "نسجل أن جيراننا (الأوكرانيين) قلقون اليوم من قيام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس بأعمال عدوانية. نحن نتحدث عن الحشو المستمر للمعلومات حول هجوم مزعوم مخطط له من جانبنا".وتابعت الوزارة: "خططنا هي خطط دفاعية. في حال هاجمونا. إذا تعرض متر واحد على الأقل من الأراضي البيلاروسية للعدوان.. وكما قال القائد العام سيكون الرد فوريا وقاسيا. لذلك نحذر مرة أخرى من الاستفزازات. أنت لا تريد الحرب معنا - نحن لا نريدها أيضًا".وختم البيان "إن الوضع اليوم لم يتفاقم إلى درجة تثير الذعر. يجب على كل شخص في مكانه اليوم أن يقوم بعمله بهدوء. ستبذل القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس قصارى جهدها لضمان الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-تحذير-تلقته-بيلاروسيا-بشأن-هجوم-وشيك-من-أراضي-أوكرانيا-1068824968.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, عمليات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, عمليات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي، ولكن في حالة العدوان، فإن الرد سيكون فوريًا وقاسيا.
وقالت الدفاع البيلاروسية في بيان: "نسجل أن جيراننا (الأوكرانيين) قلقون اليوم من قيام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس بأعمال عدوانية. نحن نتحدث عن الحشو المستمر للمعلومات حول هجوم مزعوم مخطط له من جانبنا".
أضاف البيان: "كان ردنا على هذا ولا يزال كما هو: لا تستفزنا - لن نتشاجر معك. لا نريد القتال مع الليتوانيين أو البولنديين، بل أكثر من ذلك مع الأوكرانيين. إذا كنت لا تريد ولن تتخذ الخطوات الخاطئة، فلن تكون هناك حرب".
وتابعت الوزارة: "خططنا هي خطط دفاعية. في حال هاجمونا. إذا تعرض متر واحد على الأقل من الأراضي البيلاروسية للعدوان.. وكما قال القائد العام سيكون الرد فوريا وقاسيا. لذلك نحذر مرة أخرى من الاستفزازات. أنت لا تريد الحرب معنا - نحن لا نريدها أيضًا".
وختم البيان "إن الوضع اليوم لم يتفاقم إلى درجة تثير الذعر. يجب على كل شخص في مكانه اليوم أن يقوم بعمله بهدوء. ستبذل القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس قصارى جهدها لضمان الأمن".