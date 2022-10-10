عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-البيلاروسية-تؤكد-أن-خطط-الجيش-ذات-طابع-دفاعي-1068850867.html
الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي
الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي، ولكن في حالة العدوان، فإن الرد سيكون فوريًا وقاسيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:26+0000
2022-10-10T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عمليات عسكرية
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/43/1014494306_0:618:1445:1431_1920x0_80_0_0_f54b882b034d2f1e98fff3cfc08ec68e.jpg
وقالت الدفاع البيلاروسية في بيان: "نسجل أن جيراننا (الأوكرانيين) قلقون اليوم من قيام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس بأعمال عدوانية. نحن نتحدث عن الحشو المستمر للمعلومات حول هجوم مزعوم مخطط له من جانبنا".وتابعت الوزارة: "خططنا هي خطط دفاعية. في حال هاجمونا. إذا تعرض متر واحد على الأقل من الأراضي البيلاروسية للعدوان.. وكما قال القائد العام سيكون الرد فوريا وقاسيا. لذلك نحذر مرة أخرى من الاستفزازات. أنت لا تريد الحرب معنا - نحن لا نريدها أيضًا".وختم البيان "إن الوضع اليوم لم يتفاقم إلى درجة تثير الذعر. يجب على كل شخص في مكانه اليوم أن يقوم بعمله بهدوء. ستبذل القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس قصارى جهدها لضمان الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-تحذير-تلقته-بيلاروسيا-بشأن-هجوم-وشيك-من-أراضي-أوكرانيا-1068824968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/43/1014494306_0:483:1445:1567_1920x0_80_0_0_e5327e9b9de4c6da1e42a194d9cc6099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, عمليات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, عمليات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم

الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي

14:26 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Андрей Александров / الانتقال إلى بنك الصورالجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Андрей Александров
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي، ولكن في حالة العدوان، فإن الرد سيكون فوريًا وقاسيا.
وقالت الدفاع البيلاروسية في بيان: "نسجل أن جيراننا (الأوكرانيين) قلقون اليوم من قيام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس بأعمال عدوانية. نحن نتحدث عن الحشو المستمر للمعلومات حول هجوم مزعوم مخطط له من جانبنا".

أضاف البيان: "كان ردنا على هذا ولا يزال كما هو: لا تستفزنا - لن نتشاجر معك. لا نريد القتال مع الليتوانيين أو البولنديين، بل أكثر من ذلك مع الأوكرانيين. إذا كنت لا تريد ولن تتخذ الخطوات الخاطئة، فلن تكون هناك حرب".

وتابعت الوزارة: "خططنا هي خطط دفاعية. في حال هاجمونا. إذا تعرض متر واحد على الأقل من الأراضي البيلاروسية للعدوان.. وكما قال القائد العام سيكون الرد فوريا وقاسيا. لذلك نحذر مرة أخرى من الاستفزازات. أنت لا تريد الحرب معنا - نحن لا نريدها أيضًا".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
لوكاشينكو يعلن عن تحذير تلقته بيلاروسيا بشأن هجوم وشيك من أراضي أوكرانيا
09:20 GMT
وختم البيان "إن الوضع اليوم لم يتفاقم إلى درجة تثير الذعر. يجب على كل شخص في مكانه اليوم أن يقوم بعمله بهدوء. ستبذل القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس قصارى جهدها لضمان الأمن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала