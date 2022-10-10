https://sputnikarabic.ae/20221010/العراق-عام-على-إجراء-الانتخابات-والمسيرة-السياسية-تراوح-في-المربع-الأول-1068850055.html
العراق... عام على إجراء الانتخابات والمسيرة السياسية تراوح في المربع الأول
العراق... عام على إجراء الانتخابات والمسيرة السياسية تراوح في المربع الأول
تناقش الحلقة مرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، والتي مع ذلك لم تؤد إلى تقدم في عملية الاستقرار السياسي، إلى جانب بقاء ملف نواب التيار الصدري... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:12+0000
2022-10-10T14:12+0000
2022-10-10T14:12+0000
راديو
بانوراما
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العراق.. عام على إجراء الإنتخابات والمسيرة السياسية تراوح في المربع الأول
العراق.. عام على إجراء الإنتخابات والمسيرة السياسية تراوح في المربع الأول
يأتي ذلك بينما من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بعد غد الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط تحذيرات من استبعاد أي مكون سياسي في البلاد.النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، قال إن الأزمة في العراق لا تزال بعيدة عن الحل، بسبب ما يراه، التعقيدات التي تسبب بها انسحاب ممثلي التيار الصدري من البرلمان.وفي حديث لـ"بانوراما"، أوضح الموسوي أن الحكومة العراقية بتشكيلتها الحالية تستفيد من الأوضاع الراهنة وحالة عدم الاستقرار، لأن ذلك يؤدي إلى أن تبقى لفترة أطول، ما يعطل في المقابل حل كثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.من جانبه، اعتبر المستشار في ملف تشكيل الحكومة – أمين ناصر- أن الحراك الجاري الآن لتشكيل حكومة جديدة قد ينتهي إلى نتائج في المستقبل القريب، مضيفًا أن التشكيلة الجديدة ستأخذ بالاعتبار الوزن السياسي للتيار الصدري، وضرورة أن يتمتع بحقائب وزارية، وهو ما يصب لصالح الحفاظ على التوازن في البلاد.كما رأى أن الانفراجة قد تتمثل في تراجع الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الوزراء، مقابل تنحي رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي عن منصبه.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العراق... عام على إجراء الانتخابات والمسيرة السياسية تراوح في المربع الأول
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تناقش الحلقة مرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، والتي مع ذلك لم تؤد إلى تقدم في عملية الاستقرار السياسي، إلى جانب بقاء ملف نواب التيار الصدري المنسحبين من البرلمان معلقًأ، ورفض مقترح زعيم التيار – مقتدى الصدر- بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بعد غد الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط تحذيرات من استبعاد أي مكون سياسي في البلاد.
النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، قال إن الأزمة في العراق لا تزال بعيدة عن الحل، بسبب ما يراه، التعقيدات التي تسبب بها انسحاب ممثلي التيار الصدري من البرلمان.
وفي حديث لـ"بانوراما"، أوضح الموسوي أن الحكومة العراقية بتشكيلتها الحالية تستفيد من الأوضاع الراهنة وحالة عدم الاستقرار، لأن ذلك يؤدي إلى أن تبقى لفترة أطول، ما يعطل في المقابل حل كثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، اعتبر المستشار في ملف تشكيل الحكومة – أمين ناصر- أن الحراك الجاري الآن لتشكيل حكومة جديدة قد ينتهي إلى نتائج في المستقبل القريب، مضيفًا أن التشكيلة الجديدة ستأخذ بالاعتبار الوزن السياسي للتيار الصدري، وضرورة أن يتمتع بحقائب وزارية، وهو ما يصب لصالح الحفاظ على التوازن في البلاد.
كما رأى أن الانفراجة قد تتمثل في تراجع الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الوزراء، مقابل تنحي رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي عن منصبه.
التفاصيل في الملف الصوتي...