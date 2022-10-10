https://sputnikarabic.ae/20221010/القوات-المسلحة-الأوكرانية-أصيبت-بخيبة-أمل-في-منظومة-جافلين-1068849515.html
القوات المسلحة الأوكرانية أصيبت بخيبة أمل في منظومة "جافلين"
القوات المسلحة الأوكرانية أصيبت بخيبة أمل في منظومة "جافلين"
انتقدت القوات الأوكرانية عمل منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، التي قدمتها الدول الغربية لكييف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:08+0000
2022-10-10T14:08+0000
2022-10-10T14:08+0000
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وقال قائد فصيلة الدبابات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن المنظومة تنفجر في اليدين، لأنها قديمة ورطبة، لذلك يفضل الجيش الأوكراني الأسلحة السوفيتية الموثوقة.وتابع "كانت هناك حالة من هذا القبيل عندما أطلق العدو النار من جافلين، فتمزق رأسه من الانفجار - كان رطبا".وتابع "لقد ظلت في المستودعات لمدة ثماني أو تسع سنوات. لقد أصابتها الرطوبة".منذ ذلك الحين، في قطاعه من الجبهة في جمهورية دونيتسك الشعبية، توقف القوميون الأوكرانيون عن استخدام جافلين، وعادوا إلى الأسلحة السوفيتية الموثوقة.وصرح العقيد فلاديمير بارانيوك، قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية "36"، في وقت سابق، بأن منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي سلّمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية لم تثبت جدارتها في ميدان المعركة.ونقلت قناة "آر تي" عن العقيد بارانيوك، الذي وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني، قوله إن "جافلين" سلاح لا جدوى منه.وحصل مرؤوسو العقيد بارانيوك على قاذفين لصواريخ "جافلين". لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منهما، إذ تم إعطاب أحدهما أثناء نقله إلى موقع عمله بينما فشلوا في تشغيل القاذق الآخر، فلم يطلقوا ولو صاروخا واحدا.
https://sputnikarabic.ae/20220812/عقيد-أوكراني-يشير-إلى-سلاح-لا-جدوى-منه-1066335718.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, جافلين
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, جافلين
القوات المسلحة الأوكرانية أصيبت بخيبة أمل في منظومة "جافلين"
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انتقدت القوات الأوكرانية عمل منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، التي قدمتها الدول الغربية لكييف.
وقال قائد فصيلة الدبابات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن المنظومة تنفجر في اليدين، لأنها قديمة ورطبة، لذلك يفضل الجيش الأوكراني الأسلحة السوفيتية الموثوقة.
وتابع "كانت هناك حالة من هذا القبيل عندما أطلق العدو النار من جافلين، فتمزق رأسه من الانفجار - كان رطبا".
وأضاف أنه رآها بأم عينيه - في النطاق. كان العدو على وشك إطلاق النار على دبابته، لكن المنظومة انفجرت بين يديه وفقدت المقذوفة السيطرة و "طارت في اتجاه غير معروف".
وتابع "لقد ظلت في المستودعات لمدة ثماني أو تسع سنوات. لقد أصابتها الرطوبة".
منذ ذلك الحين، في قطاعه من الجبهة في جمهورية دونيتسك الشعبية، توقف القوميون الأوكرانيون عن استخدام جافلين، وعادوا إلى الأسلحة السوفيتية الموثوقة.
وتابع "إنهم يستخدمون قذائف آر بي جي وقاذفات قنابل آلية ... أسلحتنا كانت وستكون دائمًا أفضل".
وصرح العقيد فلاديمير بارانيوك، قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية "36"، في وقت سابق، بأن منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي سلّمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية لم تثبت جدارتها في ميدان المعركة.
ونقلت
قناة "آر تي" عن العقيد بارانيوك، الذي وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني، قوله إن "جافلين" سلاح لا جدوى منه.
وحصل مرؤوسو العقيد بارانيوك على قاذفين لصواريخ "جافلين". لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منهما، إذ تم إعطاب أحدهما أثناء نقله إلى موقع عمله بينما فشلوا في تشغيل القاذق الآخر، فلم يطلقوا ولو صاروخا واحدا.