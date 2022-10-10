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الكاظمي يدعو الأحزاب إلى الاحتكام لمنطق الحوار
الكاظمي يدعو الأحزاب إلى الاحتكام لمنطق الحوار
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحزاب والقوى إلى الاحتكام لمنطق الحوار بهدف حل الأزمة السياسية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:32+0000
2022-10-10T06:32+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا خلال بيان صادر عن رئيس الوزراء اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الكاظمي إن على الأحزاب والقوى السياسية جميعها الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية.ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى الدفع بحلول وطنية شاملة، تعزز الديمقراطية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار.وأشار إلى أن الانتخابات التي أجريت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين.ورأى أن ظروف العام التي مرت على تجربة الانتخابات تثبت أن الاحتكام لصناديق الاقتراع يجب أن ترتبط بإيمان كافة القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يدعو الأحزاب إلى الاحتكام لمنطق الحوار

06:32 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / -رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / -
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحزاب والقوى إلى الاحتكام لمنطق الحوار بهدف حل الأزمة السياسية.
جاء هذا خلال بيان صادر عن رئيس الوزراء اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الكاظمي إن على الأحزاب والقوى السياسية جميعها الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى الدفع بحلول وطنية شاملة، تعزز الديمقراطية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار.
وأشار إلى أن الانتخابات التي أجريت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين.
ورأى أن ظروف العام التي مرت على تجربة الانتخابات تثبت أن الاحتكام لصناديق الاقتراع يجب أن ترتبط بإيمان كافة القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية.
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