https://sputnikarabic.ae/20221010/بريطانيا-ترسل-طائرة-استطلاع-استراتيجية-لأوكرانيا-بعد-الضربة-الروسية-1068852929.html
بريطانيا ترسل طائرة استطلاع استراتيجية لأوكرانيا بعد الضربة الروسية
بريطانيا ترسل طائرة استطلاع استراتيجية لأوكرانيا بعد الضربة الروسية
أرسلت بريطانية طائرة استطلاع استراتيجية إلى الحدود الأوكرانية بعد الهجوم الذي نفذته القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة على أهداف أوكرانية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:37+0000
2022-10-10T14:37+0000
2022-10-10T14:37+0000
العالم
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وبحسب بيانات لموقع Flightradar24، فقد أقلعت طائرة استطلاع استراتيجية بريطانية من طراز بوينغ RC-135W في بريطانيا حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو واتجهت نحو أوروبا الشرقية. اقتربت الطائرة من حدود أوكرانيا حوالي الساعة 15:00 وتستمر حاليًا في التحليق على طول الحدود الجنوبية الغربية لمولدوفا.وأشار الموقع إلى أن الطائرة مزودة بأجهزة رادار مختلفة وأنظمة استخبارات إلكترونية.وظهرت التقارير الأولى عن هجوم مكثف قامت به روسيا بأسلحة دقيقة التوجيه على أراضي أوكرانيا في حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا ترسل طائرة استطلاع استراتيجية لأوكرانيا بعد الضربة الروسية
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أرسلت بريطانية طائرة استطلاع استراتيجية إلى الحدود الأوكرانية بعد الهجوم الذي نفذته القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة على أهداف أوكرانية.
وبحسب بيانات لموقع Flightradar24، فقد أقلعت طائرة استطلاع استراتيجية بريطانية من طراز بوينغ RC-135W في بريطانيا حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو واتجهت نحو أوروبا الشرقية. اقتربت الطائرة من حدود أوكرانيا حوالي الساعة 15:00 وتستمر حاليًا في التحليق على طول الحدود الجنوبية الغربية لمولدوفا.
وأشار الموقع إلى أن الطائرة مزودة بأجهزة رادار مختلفة وأنظمة استخبارات إلكترونية.
في الوقت نفسه، تحلق طائرة استطلاع أمريكية دون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk فوق البحر الأسود في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم. ومع ذلك، بناء على وقت المغادرة من إيطاليا - 06:41 بتوقيت موسكو - تقوم الطائرة دون طيار برحلة استطلاعية مجدولة.
وظهرت التقارير الأولى عن هجوم مكثف قامت به روسيا بأسلحة دقيقة التوجيه على أراضي أوكرانيا في حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو.
وأعلنت وزارة
الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".