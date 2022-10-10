https://sputnikarabic.ae/20221010/بوغدانوف-يبحث-مع-سفير-اليمن-لدى-موسكو-تمديد-الهدنة-بين-الأطراف-اليمنية-1068844973.html
بوغدانوف يبحث مع سفير اليمن لدى موسكو تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية
بوغدانوف يبحث مع سفير اليمن لدى موسكو تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية
استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية اليمنية في موسكو، أحمد الفحيشي، بطلب... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:16+0000
2022-10-10T13:16+0000
2022-10-10T13:20+0000
روسيا
أخبار اليمن الأن
لقاء
ميخائيل بوغدانوف
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وأشارت الخارجية الروسية في بيان اليوم "جرى خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع العسكري- السياسي والإنساني في اليمن. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة تمديد الهدنة بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، لإقامة حوار شامل يهدف إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار اليمن الأن, لقاء, ميخائيل بوغدانوف
روسيا, أخبار اليمن الأن, لقاء, ميخائيل بوغدانوف
بوغدانوف يبحث مع سفير اليمن لدى موسكو تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية
13:16 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية اليمنية في موسكو، أحمد الفحيشي، بطلب من الأخير.
وأشارت الخارجية الروسية في بيان اليوم "جرى خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع العسكري- السياسي والإنساني في اليمن. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة تمديد الهدنة بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، لإقامة حوار شامل يهدف إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.