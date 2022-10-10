عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-يؤكد-أن-الضربات-على-أوكرانيا-تتم-في-إطار-العملية-الخاصة-1068829056.html
بيسكوف يؤكد أن الضربات على أوكرانيا تتم في إطار العملية الخاصة
بيسكوف يؤكد أن الضربات على أوكرانيا تتم في إطار العملية الخاصة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزءا من العملية الخاصة ويجب أن ننتظر التعليقات من وزارة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:02+0000
2022-10-10T10:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b2073e056efbdfeb535e5323495c59.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدًا إلى وزارة الدفاع".وأجاب عن سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية قد نُفذت على أراضي أوكرانيا اليوم الاثنين بأمر من الرئيس الروسي: "إن النقاط الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يمكن تنفيذها دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، فهذه ممارسة عادية.كما أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي لتغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب.كما أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بإدخال الأحكام العرفية في مناطق معينة من روسيا بعد الضربات على أوكرانيا.وبدأت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، الإبلاغ عن انفجارات في كييف ومقاطعة كييف، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وغيتومير. قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لا تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، فهناك ضربات صاروخية. بعد الانفجارات في بعض المناطق فُقدت هناك الكهرباء والمياه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d8131d7932e4e632ce4a06e61f0c3f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

بيسكوف يؤكد أن الضربات على أوكرانيا تتم في إطار العملية الخاصة

10:02 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزءا من العملية الخاصة ويجب أن ننتظر التعليقات من وزارة الدفاع الروسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدًا إلى وزارة الدفاع".
وأجاب عن سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية قد نُفذت على أراضي أوكرانيا اليوم الاثنين بأمر من الرئيس الروسي: "إن النقاط الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يمكن تنفيذها دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، فهذه ممارسة عادية.
كما أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي لتغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب.
كما أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بإدخال الأحكام العرفية في مناطق معينة من روسيا بعد الضربات على أوكرانيا.
وبدأت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، الإبلاغ عن انفجارات في كييف ومقاطعة كييف، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وغيتومير. قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لا تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، فهناك ضربات صاروخية. بعد الانفجارات في بعض المناطق فُقدت هناك الكهرباء والمياه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMTНа месте попадания российской ракеты в центре Киева - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала