https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-يؤكد-أن-الضربات-على-أوكرانيا-تتم-في-إطار-العملية-الخاصة-1068829056.html
بيسكوف يؤكد أن الضربات على أوكرانيا تتم في إطار العملية الخاصة
بيسكوف يؤكد أن الضربات على أوكرانيا تتم في إطار العملية الخاصة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزءا من العملية الخاصة ويجب أن ننتظر التعليقات من وزارة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:02+0000
2022-10-10T10:02+0000
2022-10-10T10:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدًا إلى وزارة الدفاع".وأجاب عن سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية قد نُفذت على أراضي أوكرانيا اليوم الاثنين بأمر من الرئيس الروسي: "إن النقاط الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يمكن تنفيذها دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، فهذه ممارسة عادية.كما أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي لتغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب.كما أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بإدخال الأحكام العرفية في مناطق معينة من روسيا بعد الضربات على أوكرانيا.وبدأت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، الإبلاغ عن انفجارات في كييف ومقاطعة كييف، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وغيتومير. قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لا تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، فهناك ضربات صاروخية. بعد الانفجارات في بعض المناطق فُقدت هناك الكهرباء والمياه.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
بيسكوف يؤكد أن الضربات على أوكرانيا تتم في إطار العملية الخاصة
10:02 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزءا من العملية الخاصة ويجب أن ننتظر التعليقات من وزارة الدفاع الروسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدًا إلى وزارة الدفاع".
وأجاب عن سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية قد نُفذت على أراضي أوكرانيا اليوم الاثنين بأمر من الرئيس الروسي: "إن النقاط الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يمكن تنفيذها دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، فهذه ممارسة عادية.
كما أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي لتغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب.
كما أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بإدخال الأحكام العرفية في مناطق معينة من روسيا بعد الضربات على أوكرانيا.
وبدأت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، الإبلاغ عن انفجارات في كييف ومقاطعة كييف، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وغيتومير. قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لا تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، فهناك ضربات صاروخية. بعد الانفجارات في بعض المناطق فُقدت هناك الكهرباء والمياه.