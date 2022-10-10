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https://sputnikarabic.ae/20221010/تقارير-تكشف-عن-تسجيل-رئيس-وزراء-لبنان-ثالث-أكبر-خسارة-على-صعيد-المليارديرات-العرب-خلال-7-أشهر-1068836607.html
تقارير تكشف عن تسجيل رئيس وزراء لبنان ثالث أكبر خسارة على صعيد المليارديرات العرب خلال 7 أشهر
تقارير تكشف عن تسجيل رئيس وزراء لبنان ثالث أكبر خسارة على صعيد المليارديرات العرب خلال 7 أشهر
كشفت تقارير أن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، سجل ثالث أكبر خسارة على صعيد الملياديرات العرب خلال 7 أشهر. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية للمال والأعمال في نسختها العربية، أن ميقاتي خسر مبلغا قدره 400 مليون دولار في نحو 7 أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2.8 مليار دولار في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكما أشارت المجلة إلى أن طه ميقاتي، شقيق نجيب ميقاتي، خسر 400 مليون دولار كذلك في نحو 7 أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2,8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022.ولفتت المجلة إلى أن ميقاتي وشقيقه طه أسسا شركة "إنفستكوم" في عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي عام 2005 تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن، وفي عام 2009 اشترت شركة الاتصالات الجنوب أفريقية "MTN" حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار.وتأتي خسارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال 7 أشهر وسط معاناة لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

تقارير تكشف عن تسجيل رئيس وزراء لبنان ثالث أكبر خسارة على صعيد المليارديرات العرب خلال 7 أشهر

11:50 GMT 10.10.2022
© Sputnikرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
© Sputnik
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كشفت تقارير أن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، سجل ثالث أكبر خسارة على صعيد الملياديرات العرب خلال 7 أشهر.
وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية للمال والأعمال في نسختها العربية، أن ميقاتي خسر مبلغا قدره 400 مليون دولار في نحو 7 أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2.8 مليار دولار في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكما أشارت المجلة إلى أن طه ميقاتي، شقيق نجيب ميقاتي، خسر 400 مليون دولار كذلك في نحو 7 أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2,8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022.
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
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ولفتت المجلة إلى أن ميقاتي وشقيقه طه أسسا شركة "إنفستكوم" في عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي عام 2005 تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن، وفي عام 2009 اشترت شركة الاتصالات الجنوب أفريقية "MTN" حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار.
وتأتي خسارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال 7 أشهر وسط معاناة لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
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