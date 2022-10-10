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https://sputnikarabic.ae/20221010/تقرير-إعلامي-يشير-إلى-دعوة-الاتحاد-الأوروبي-لمشروع-قرار-في-الأمم-المتحدة-لإجراء-مفاوضات-في-أوكرانيا-1068849034.html
تقرير إعلامي يشير إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لمشروع قرار في الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات في أوكرانيا
تقرير إعلامي يشير إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لمشروع قرار في الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى دعوة الاتحاد الأوروبي في مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:05+0000
2022-10-10T14:05+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب ما نقل موقع Euobserver، فإنه تجري صياغة قرار لإدانة ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا، وأشار المنشور إلى أن مشروع القرار، المؤرخ في 7 أكتوبر / تشرين الأول، ينص على أن دول الأمم المتحدة والهيئات الدولية تدعم إنهاء النزاع سلميا "من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة والوسائل السلمية الأخرى".النسخة الجديدة من النص، وفقا لـ Euobserver، تفتقر أيضا إلى أي إشارة مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، التي أصبحت جزءًا من روسيا في مارس/آذار 2014.في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وبعد ذلك وقّع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. ووقّع على قوانين اتحادية تصادق على قبول هذه المناطق في روسيا الاتحادية.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

تقرير إعلامي يشير إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لمشروع قرار في الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات في أوكرانيا

14:05 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أشار تقرير إعلامي إلى دعوة الاتحاد الأوروبي في مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.
وبحسب ما نقل موقع Euobserver، فإنه تجري صياغة قرار لإدانة ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا، وأشار المنشور إلى أن مشروع القرار، المؤرخ في 7 أكتوبر / تشرين الأول، ينص على أن دول الأمم المتحدة والهيئات الدولية تدعم إنهاء النزاع سلميا "من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة والوسائل السلمية الأخرى".

وأشارت المسودة الأصلية، المؤرخة في 4 أكتوبر، إلى دعم أكثر غموضا لجهود "خفض التصعيد".

النسخة الجديدة من النص، وفقا لـ Euobserver، تفتقر أيضا إلى أي إشارة مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، التي أصبحت جزءًا من روسيا في مارس/آذار 2014.
في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وبعد ذلك وقّع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. ووقّع على قوانين اتحادية تصادق على قبول هذه المناطق في روسيا الاتحادية.
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