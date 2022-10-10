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https://sputnikarabic.ae/20221010/الأمم-المتحدة-تدعو-لتمديد-اتفاق-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-لمدة-عام-1068836465.html
الأمم المتحدة تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة عام
الأمم المتحدة تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة عام
عبّرت الأمم المتحدة عن رغبتها في تمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا المحدد بأربعة أشهر، لمدة عام، حيث من المقرر ان ينتهي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:47+0000
2022-10-10T11:47+0000
تصدير القمح
منظمة الأمم المتحدة
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وقال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الاتفاق الذي وافقت عليه موسكو وكييف سوف يمدد لمدة عام.وأكد غريفيث أنه "واثق بشكل معقول" من تجديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود.وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في جنيف: "يجب أن يتجاوز دورة الأربع أشهر. نحن بحاجة إلى أن نراه يجدد لمدة عام".وأضاف: "المزارعون بحاجة إلى أن يعرفوا قريبا إذا ما كان الأمر يستحق الزراعة من أجل الحصاد في العام المقبل. ولأجل هذا السبب، نحن بحاجة لنوع من اليقين بشأن عملية البحر الأسود".في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221004/تركيا-تعلن-شحن-6-ملايين-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-1068610931.html
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تصدير القمح, منظمة الأمم المتحدة
تصدير القمح, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة عام

11:47 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAISالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
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عبّرت الأمم المتحدة عن رغبتها في تمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا المحدد بأربعة أشهر، لمدة عام، حيث من المقرر ان ينتهي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الاتفاق الذي وافقت عليه موسكو وكييف سوف يمدد لمدة عام.
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وأكد غريفيث أنه "واثق بشكل معقول" من تجديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود.
وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في جنيف: "يجب أن يتجاوز دورة الأربع أشهر. نحن بحاجة إلى أن نراه يجدد لمدة عام".
وأضاف: "المزارعون بحاجة إلى أن يعرفوا قريبا إذا ما كان الأمر يستحق الزراعة من أجل الحصاد في العام المقبل. ولأجل هذا السبب، نحن بحاجة لنوع من اليقين بشأن عملية البحر الأسود".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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