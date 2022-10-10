https://sputnikarabic.ae/20221010/تقرير-حقوقي-يتحدث-عن-أرقام-مخيفة-لمعدل-الاضطرابات-النفسية-بالمغرب-1068865419.html
تقرير حقوقي يتحدث عن “أرقام مخيفة” لمعدل الاضطرابات النفسية بالمغرب
تقرير حقوقي يتحدث عن “أرقام مخيفة” لمعدل الاضطرابات النفسية بالمغرب
أفاد تقرير حقوقي مغربي أن معدل الاضطرابات النفسية في المملكة المغربية شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان أصدرته " الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، ونشره موقع هسبريس المغربي، فقد أورد أرقاما وصفها بالـ "مخيفة"، عن معدل الاضطرابات النفسية بالمغرب.وأوضح البيان أن الاضطرابات النفسية في المملكة سجلت "ارتفاعا ملحوظا"، معللا ذلك بسبب ما فرضه فيروس كورونا.كما عزا البيان هذا الارتفاع إلى "زيادة معدلات الفقر والبطالة المزمنة والمشكلات العائلية (الطلاق والعنف الأسري)؛ فضلا عن الإساءات العاطفية أو الجسدية أو الجنسية الشديدة".وحسب هسبريس أظهر مسح وطني للسكان أجرته وزارة الصحة المغربية، أن "26% من المغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 عاما يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، فيما يعاني 9% من اضطرابات القلق، و5,6% من اضطرابات ذهنية، و1% من مرض الفصام".يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت في إحصائيات سابقة لها أن "وفاة واحدة تحدث كل ثانية بسبب الانتحار جراء مرض نفسي كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها من الأمراض النفسية".
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العالم العربي, مجتمع, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, مجتمع, أخبار المغرب اليوم
تقرير حقوقي يتحدث عن “أرقام مخيفة” لمعدل الاضطرابات النفسية بالمغرب
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أفاد تقرير حقوقي مغربي أن معدل الاضطرابات النفسية في المملكة المغربية شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
ووفقا لبيان أصدرته
" الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، ونشره موقع هسبريس المغربي، فقد أورد أرقاما وصفها بالـ "مخيفة"، عن معدل الاضطرابات النفسية بالمغرب.
وأوضح البيان أن الاضطرابات النفسية في المملكة سجلت "ارتفاعا ملحوظا"، معللا ذلك بسبب ما فرضه فيروس كورونا.
وقال: "سجلت الاضطرابات النفسية ارتفعا ملحوظا بسبب رواسب ومخلفات جائحة كوفيد-19، وتداخل عوامل اجتماعية واقتصادية وأسرية وبيئية".
كما عزا البيان هذا الارتفاع إلى "زيادة معدلات الفقر والبطالة المزمنة والمشكلات العائلية
(الطلاق والعنف الأسري)؛ فضلا عن الإساءات العاطفية أو الجسدية أو الجنسية الشديدة".
وحسب هسبريس أظهر مسح وطني
للسكان أجرته وزارة الصحة المغربية، أن "26% من المغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 عاما يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، فيما يعاني 9% من اضطرابات القلق، و5,6% من اضطرابات ذهنية، و1% من مرض الفصام".
ولذلك طالب بيان الشبكة بضرورة "رفع ميزانية مستشفيات الصحة النفسية والعقلية، والاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات أو مصالح طبية مندمجة للصحة النفسية الوقائية والعلاجية بالجهات الترابية الـ12 لتقريب الخدمات الصحية من المصابين وأسرهم".
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت في إحصائيات سابقة لها أن "وفاة واحدة تحدث كل ثانية بسبب الانتحار جراء مرض نفسي كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها من الأمراض النفسية
".
18 نوفمبر 2021, 11:30 GMT