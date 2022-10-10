https://sputnikarabic.ae/20221010/جباروف-يعتبر-أن-المفوضية-الأوروبية-كيان-مثير-للسخرية-لرفضها-إدانة-تفجير-جسر-القرم-1068837486.html
جباروف يعتبر أن المفوضية الأوروبية كيان "مثير للسخرية" لرفضها إدانة تفجير جسر القرم
جباروف يعتبر أن المفوضية الأوروبية كيان "مثير للسخرية" لرفضها إدانة تفجير جسر القرم
أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد لا يعلق على الهجوم الإرهابي على جسر القرم لعدم توفر معلومات كافية و"عدم... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:14+0000
2022-10-10T12:14+0000
2022-10-10T12:14+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ستانو في إحاطة في بروكسل، اليوم الاثنين: "تم بناء جسر كيرتش بشكل غير قانوني، لأنه يربط بين الأراضي الأوكرانية وروسيا دون الموافقة المناسبة من السلطات الشرعية الأوكرانية، ولا يمكننا معرفة ما حدث يوم السبت على الجسر، والذي كان سبب الانفجار".وعلى حد قوله، فإن تصريحات الجانب الروسي حول الحادث "لا يمكن اعتبارها ذات مصداقية"، وبالتالي لا تستحق تعليقات من الاتحاد الأوروبي.وعلق فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية في روسيا، على تصريحات ستانو بأنه لا يثق في تحقيقات روسيا بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم، بأنها "أمر مثير للسخرية"، وكأن الاتحاد الأوروبي لم يشاهد من قبل هجمات إرهابية ضد روسيا.نحن الآن في روسيا لا نعطي اهتمامًا لرأيك (ستانو) حول ضرباتنا الردعية ضد منشآت البنية التحتية الأوكرانية، نحن لا نسمعك أو نراك.كما حذّر جباروف من أنه لا ينبغي تهديد روسيا، منوّها بتحذير الرئيس بوتين لكييف ورعاتها الغربيين بأن خطوات بلادنا اللاحقة ستكون أكثر صرامة وحزما.
https://sputnikarabic.ae/20221010/وزارة-الدفاع-الألمانية-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1068836850.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
جباروف يعتبر أن المفوضية الأوروبية كيان "مثير للسخرية" لرفضها إدانة تفجير جسر القرم
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أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد لا يعلق على الهجوم الإرهابي على جسر القرم لعدم توفر معلومات كافية و"عدم ثقته" في البيانات الواردة من روسيا بشأن التحقيق.
وقال ستانو في إحاطة في بروكسل، اليوم الاثنين: "تم بناء جسر كيرتش بشكل غير قانوني، لأنه يربط بين الأراضي الأوكرانية وروسيا دون الموافقة المناسبة من السلطات الشرعية الأوكرانية، ولا يمكننا معرفة ما حدث يوم السبت على الجسر، والذي كان سبب الانفجار".
وعلى حد قوله، فإن تصريحات الجانب الروسي حول الحادث "لا يمكن اعتبارها ذات مصداقية"، وبالتالي لا تستحق تعليقات من الاتحاد الأوروبي.
وعلق فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية في روسيا، على تصريحات ستانو بأنه لا يثق في تحقيقات روسيا بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم، بأنها "أمر مثير للسخرية"، وكأن الاتحاد الأوروبي لم يشاهد من قبل هجمات إرهابية ضد روسيا.
المفوضية الأوروبية هي هيكل كاذب ومثير للسخرية للغاية، لقد ردوا ببرود، أو بالأحرى، لم يردوا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، لم يصنفوا اغتيال داشا (داريا) دوغينا على أنه عمل إرهابي.
نحن الآن في روسيا لا نعطي اهتمامًا لرأيك (ستانو) حول ضرباتنا الردعية ضد منشآت البنية التحتية الأوكرانية، نحن لا نسمعك أو نراك.
كما حذّر جباروف من أنه لا ينبغي تهديد روسيا، منوّها بتحذير الرئيس بوتين
لكييف ورعاتها الغربيين بأن خطوات بلادنا اللاحقة ستكون أكثر صرامة وحزما.